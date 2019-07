LAURUSCHKUS - the collection präsentiert sich wieder auf der Nordstil in Hamburg

Rechtzeitig zur Messesaison sind die Kollektionen der Labelsund, handgearbeiteter high-fashion Schmuck aus Israel, sowie, dem neuen Trend-Label aus Italien fertig geworden. Alle drei werden von LAURUSCHKUS - the collection exklusiv in D/A/CH vertrieben. AMARO hat mit seinen drei neuen Kollektionen Fire, Earth und Air die Farben der Elemente aufgenommen und diese mit der Kombination von Edelsteinen und Swarovski-Kristallen meisterhaft interpretiert. ADAYA bleibt seiner Linie treu: das kleine Studio in Tel Avivverzaubert mit detaillierten Entwürfen und wunderbaren Farbkombinationen. NORA PFEIFFER Milano - ganz dicht am Puls der Mode: Animalprints, Neonfarben oder stilvoole Basics, dies alles setzen die Designer von NORA PFEIFFER in kürzester Zeit um und sind so immer up to date. Designed and made in Italy.