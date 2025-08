Weimarer Land Bank für renommierten GREEN MONARCH Award 2025 nominiert

Interviews buchbar mit: Katy Kasten-Wutzler

Der Weimarer Land Tourismus e.?V. zählt zu den Nominierten für den GREEN MONARCH Award 2025. Das Projekt „Weimarer Land Bank“ überzeugte die Jury des GreenSign Instituts in der Kategorie „Product“ durch seinen modellhaften Ansatz, touristische Aufenthaltsqualität und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Die Preisverleihung findet am 2. Dezember 2025 im Science Center Spectrum in Berlin im Rahmen des GreenSign FutureLab statt.Das Team des Weimarer Land Toursmis e.V. lädt alle Leserinnen und Leser, die sich für die nachhaltige Entwicklung touristischer Infrastruktur begeistern, herzlich zur Publikumsabstimmung ein. Jede Stimme zählt! Nur mit gemeinsamer Unterstützung kann eine gute Platzierung erreicht werden und damit die Chance, das Weimarer Land sowie das Projekt „Nachhaltige Geländemöblierung“ auf dem GreenSign FutureLab 2025 in Berlin einem großen Publikum zu präsentieren.Was für eine großartige Gelegenheit, die Region und unser Engagement für Nachhaltigkeit sichtbar zu machen!und unterstützen Sie damit nicht nur unsere Region, sondern auch zukunftsweisende Ideen im Tourismus.Seit 2021 widmet sich das Projekt „Weimarer Land Bank“ der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Möblierung im touristischen Außenbereich. In enger Kooperation mit regionalen Partnern wurden inzwischen an mehreren Standorten, darunter Bad Berka, Blankenhain und Hohenfelden moderne, umweltfreundliche Sitzgelegenheiten aufgestellt. Die Bänke bestehen aus einem innovativen, umwelt freundlichen Material (GCC) das vollständig aus Altholz und recycelten Windradblättern von dem Unternehmen megawood in Aschersleben gefertigt wird.Das Projekt setzt bewusst auf regionale Identität, funktionale Gestaltung und ökologische Wirkung. Als CO?-Depot tragen die Möbel zur dauerhaften Bindung von Treibhausgasen bei und leisten so einen Beitrag zum Klimaschutz im Tourismus.Doch das ist erst der Anfang. Der Ausbau nachhaltiger Infrastruktur im Weimarer Land geht weiter: Mehrere neue Standorte für die innovativen Geländemöblierungen sind bereits in Planung, um das Erlebnis für Gäste und Einheimische gleichermaßen noch umweltfreundlicher und attraktiver zu gestalten.Die offizielle Nominierung wurde am 1. August bekannt gegeben. Damit rückt das Engagement des Weimarer Landes für eine nachhaltige touristische Entwicklung in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit.Pressekontakt: Franziska BrennerProjektleitung: Katy Kasten-WutzlerTel.: 03644-519975