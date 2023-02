"Reisen ohne Gas zu geben" - die neue Broschüre des Weimarer Land Tourismus

Das Weimarer Land bietet vielseitige Möglichkeiten in ganz eigenem Tempo unterwegs zu sein. Mit im Gepäck ist der neue Wander- und Radbegleiter des Weimarer Land Tourismus e.V.Das kompakte Heft stellt 19 abwechslungsreiche Routen durch das Weimarer Land vor, gibt spannende Hintergrundinformationen und verweist auf Einstiegspunkte, die bequem mit dem ÖPNV erreichbar sind. Infos zu den Anschlusstouren sorgen für eine entspannte Weiterreise und bieten größtmögliche Flexibilität.Der Rad- und Wanderbegleiter ist in den Tourist-Informationen des Weimarer Landes erhältlich, kann beim Herausgeber Weimarer Land Tourismus e.V. bestellt und online auf www.weimarer-land.travel abgerufen werden.Es langsam angehen, die besondere Kulisse des Weimarer Landes erfahren und wirken lassen – dazu möchte der Reisebegleiter beitragen. Schon Goethe und Feininger begaben sich auf inspirative Touren im Weimarer Land, zu Fuß oder per Rad und nutzten die Umgebung als Inspirationsquelle für ihr Schaffen. Auf dem Feininger-Radweg lassen sich die Originale der gezeichneten Kirchenmotive des Bauhauskünstlers Lyonel Feininger entdecken. Und bei einer Wanderung auf dem Goethe-Erlebnisweg sorgen 12 interaktive Stationen für Erlebnisse mit Herz und Verstand.Fernab von Hektik und Stress kann der aktiven Erholung von Körper und Geist am besten nachgegangen bzw. -gefahren werden. Weite Landschaften, Wiesen und Felder, die sich gleichmäßig und sanft im Wind bewegen oder einfach nur der reine Duft des Waldes, schaffen Ruhezonen und lassen die Gedanken (dahin) fließen.Die Touren des Wander- und Radbegleiters verlaufen überwiegend auf festen und gut beschilderten Wegen. Einige Routen wurden individuell zusammengestellt und sind echte Geheimtipps. Ergänzend dazu gibt es den passenden Erlebnis-TIPP aus dem Erlebnisfinder des Weimarer Landes sowie die jeweiligen Höhepunkte entlang der Strecke. Diese sind in einem originalgetreuen Miniaturmodell auf den Orientierungskarten abgebildet. Da beginnt das Erlebnis schon beim Durchblättern.Ein besonderer Dank für die kreative Umsetzung gilt der Agentur RITTWEGER & Team aus Erfurt und ELER/ LEADER, die FörderInitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen, mit deren Unterstützung die Neuauflage der Rad- und Wanderbroschüre „Reisen ohne Gas zu geben“ realisiert werden konnte.Das Heft soll Inspiration und begleitendes Infomaterial für Gäste und Einheimische des Weimarer Landes gleichermaßen sein.