Verlängerung der Vollsperrung der ST2221 bei Auhausen bis zum 24.04.2026
Die Sperrung beginnt am 09.03.2026 und dauert bis voraussichtlich zum 10.04.2026.
Grund für die Sperrung ist der Bau einer Querungshilfe auf der ST2221.
Der Verkehr auf der Staatsstraße nach Auhausen bzw. Wassertrüdingen / Ansbach wird über die B466 / ST2218 Ostheim und Geilsheim bzw. in Gegenrichtung umgeleitet.
Der Geh- und Radweg auf Höhe des Ortseingangs Auhausen kann ebenfalls nicht benutzt werden. Eine Umleitung für den Radverkehr ist vor Ort ausgeschildert.