Rund 450 Kinder und Jugendliche feiern bei der U16-Party in Wallerstein

Ausgelassene Stimmung, tolle Musik und eine volle Tanzfläche: Die U16-Party in der Mehrzweckhalle Wallerstein war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Rund 450 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren feierten gemeinsam einen unvergesslichen Abend.



DJ Jürgen sorgte mit den passenden Beats für beste Partystimmung, während die „Shakers“ mit beeindruckender Licht- und Veranstaltungstechnik echtes Disco-Feeling in die Halle brachten.



Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Der Schützenverein Wallerstein bot frisch gebackene Waffeln an, der Dorfverein Ehringen gekühlte Getränke und die örtliche Metzgerei Götz Burger und Pommes. Die Pfadfinder Wallerstein mixten bunte, alkoholfreie Cocktails und die Wallersteiner Ministranten verwöhnten die Gäste mit Muffins, Kuchen und verschiedenen Snacks.



Wer eine Pause vom Tanzen brauchte, konnte sich in der Chill-Area aufhalten. Dort sorgten eine Button-Maschine zum Gestalten eigener Anstecker und das Lichtgewehrschießen der Wallersteiner Bavaria-Schützen für Abwechslung. Auch an der aktuellen Jugendbefragung des Landkreises konnte vor Ort teilgenommen werden.



Organisiert wurde die Veranstaltung von der Jugendbeauftragten des Marktes Wallerstein, Lena Scherer, in Zusammenarbeit mit Martina Nagler, der Kommunalen Jugendpflegerin des Landratsamtes Donau-Ries.



Ein ganz besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des Wallersteiner Marktgemeinderates, die mit ihrem tatkräftigen Einsatz wesentlich zum Gelingen der Party beigetragen haben. Ebenso gilt der Dank allen beteiligten Vereinen, Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben.



Nach diesem gelungenen Abend waren sich alle einig: Die U16-Party darf auch im nächsten Jahr nicht fehlen!

(lifePR) (