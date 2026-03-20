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Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Herr Simon Kapfer +49 906 746333
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Das Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries

Amtsblatt Nr. 4 vom 20.03.2026

(lifePR) (Donauwörth, )
Hier finden Sie die jüngsten Amtsblätter des Landkreises Donau-Ries.

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf und wird durch Aushang an der Anschlagtafel bei der Infozentrale im Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2 in Donauwörth veröffentlicht.

Zusätzlich werden die jüngsten Amtsblätter hier als PDF-Dokument zum Download bereitgestellt. Alle Amtsblätter des Landkreises können außerdem im Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2 in Donauwörth, Haus A, Zimmer 2.01, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Im Amtsblatt finden Sie unter anderem Bekanntmachungen zum Vollzug von Gesetzen, insbesondere Satzungen, Verordnungen und Allgemeinverfügungen, über öffentliche Ausschreibungen sowie weitere amtliche Informationen und Terminhinweise.

Detaillierte Informationen finden Sie hier.

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