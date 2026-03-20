Das Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries
Amtsblatt Nr. 4 vom 20.03.2026
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf und wird durch Aushang an der Anschlagtafel bei der Infozentrale im Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2 in Donauwörth veröffentlicht.
Zusätzlich werden die jüngsten Amtsblätter hier als PDF-Dokument zum Download bereitgestellt. Alle Amtsblätter des Landkreises können außerdem im Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2 in Donauwörth, Haus A, Zimmer 2.01, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.
Im Amtsblatt finden Sie unter anderem Bekanntmachungen zum Vollzug von Gesetzen, insbesondere Satzungen, Verordnungen und Allgemeinverfügungen, über öffentliche Ausschreibungen sowie weitere amtliche Informationen und Terminhinweise.
Detaillierte Informationen finden Sie hier.