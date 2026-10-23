Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1077235

Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit Pflegstraße 2 86609 Donauwörth, Deutschland https://www.donau-ries.de/
Ansprechpartner:in Frau Maria Kränzler +49 906 746332
Logo der Firma Landratsamt Donau-Ries Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit

43 Unternehmen als TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2026 ausgezeichnet

Rekordzahl an Preisträgern zum zehnjährigen Jubiläum des Labels

(lifePR) (Donauwörth, )
Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES hat das Label „TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2026“ an 43 Unternehmen, Institutionen und Kommunen aus dem Landkreis verliehen. Damit wurden so viele Arbeitgeber ausgezeichnet wie noch nie seit der Einführung des Labels im Jahr 2016. Die feierliche Verleihung fand im Rahmen des Jubiläumsjahres „10 Jahre TOP-Arbeitgeber DONAURIES“ statt. Die Auszeichnung würdigt Betriebe, die sich durch eine besonders mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und attraktive Arbeitsbedingungen auszeichnen. Die Rekordzahl von 43 Preisträgern unterstreicht die hohe Bedeutung, die das Thema Unternehmenskultur in der Region mittlerweile einnimmt. Zur Veranstaltung begrüßten Michael Dinkelmeier, Landrat und Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES, sowie Laura Turbany, Geschäftsführerin des Verbands, die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

In seiner Ansprache betonte Dinkelmeier die Rolle guter Arbeitgeber für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises: „Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren und eine wertschätzende Unternehmenskultur leben, stärken nicht nur ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer gesamten Region.“

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Keynote von Dr. Annette Doms unter dem Titel „Vom Hidden Champion zum Intelligent Champion – Wie KI Arbeit verändert und Führung neu definiert“. Die Expertin zeigte auf, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert und welche Bedeutung Unternehmenskultur und Führung im digitalen Wandel haben. Ihre zentrale Botschaft: Erfolgreiche Unternehmen der Zukunft werden nicht diejenigen sein, die am meisten automatisieren, sondern jene, die technologische Möglichkeiten mit menschlicher Urteilskraft und einer starken Unternehmenskultur verbinden.

Die Auszeichnungen wurden von Michael Scholz, Beiratssprecher und Vorstandsmitglied des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES, gemeinsam mit den Beiratsmitgliedern Alisa Mener und Daniel Petrasch überreicht.

Das Label „TOP-Arbeitgeber DONAURIES“ zählt zu den zentralen Projekten des Wirtschaftsförderverbands zur Fachkräftesicherung. Es macht herausragende Arbeitgeberqualitäten sichtbar und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Attraktivität als Arbeitgeber nach innen und außen zu stärken. Seit 2016 wurden zahlreiche Betriebe, Einrichtungen und Kommunen für ihr Engagement im Bereich Unternehmenskultur ausgezeichnet.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.