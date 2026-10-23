43 Unternehmen als TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2026 ausgezeichnet

Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES hat das Label „TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2026“ an 43 Unternehmen, Institutionen und Kommunen aus dem Landkreis verliehen. Damit wurden so viele Arbeitgeber ausgezeichnet wie noch nie seit der Einführung des Labels im Jahr 2016. Die feierliche Verleihung fand im Rahmen des Jubiläumsjahres „10 Jahre TOP-Arbeitgeber DONAURIES“ statt. Die Auszeichnung würdigt Betriebe, die sich durch eine besonders mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur und attraktive Arbeitsbedingungen auszeichnen. Die Rekordzahl von 43 Preisträgern unterstreicht die hohe Bedeutung, die das Thema Unternehmenskultur in der Region mittlerweile einnimmt. Zur Veranstaltung begrüßten Michael Dinkelmeier, Landrat und Vorsitzender des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES, sowie Laura Turbany, Geschäftsführerin des Verbands, die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung.



In seiner Ansprache betonte Dinkelmeier die Rolle guter Arbeitgeber für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises: „Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren und eine wertschätzende Unternehmenskultur leben, stärken nicht nur ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer gesamten Region.“



Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Keynote von Dr. Annette Doms unter dem Titel „Vom Hidden Champion zum Intelligent Champion – Wie KI Arbeit verändert und Führung neu definiert“. Die Expertin zeigte auf, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert und welche Bedeutung Unternehmenskultur und Führung im digitalen Wandel haben. Ihre zentrale Botschaft: Erfolgreiche Unternehmen der Zukunft werden nicht diejenigen sein, die am meisten automatisieren, sondern jene, die technologische Möglichkeiten mit menschlicher Urteilskraft und einer starken Unternehmenskultur verbinden.



Die Auszeichnungen wurden von Michael Scholz, Beiratssprecher und Vorstandsmitglied des Wirtschaftsförderverbands DONAURIES, gemeinsam mit den Beiratsmitgliedern Alisa Mener und Daniel Petrasch überreicht.



Das Label „TOP-Arbeitgeber DONAURIES“ zählt zu den zentralen Projekten des Wirtschaftsförderverbands zur Fachkräftesicherung. Es macht herausragende Arbeitgeberqualitäten sichtbar und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Attraktivität als Arbeitgeber nach innen und außen zu stärken. Seit 2016 wurden zahlreiche Betriebe, Einrichtungen und Kommunen für ihr Engagement im Bereich Unternehmenskultur ausgezeichnet.

(lifePR) (