Wohnungsnot - wenn Wohnen Luxus wird

Warum Wohnungsnot entsteht und was dagegen getan werden kann – mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Unterrichtshandreichung „Mach´s klar!“. Bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) liegt die neue Ausgabe jetzt vor. Sie informiert über Begriffe wie Mietpreisbremse, Baukindergeld oder Luxussanierung. Ebenso ist zu erfahren, welche Entwicklung als „Gentrifizierung“ bezeichnet wird. Ein Wimmelbild zeigt Situationen auf dem Wohnungsmarkt, wie sie vielerorts zu finden sind. Arbeitsvorschläge regen dazu an, über die damit verbundenen Herausforderungen nachzudenken und Lösungen zu diskutieren.Diese Ausgabe von „Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“ bietet in vier Abschnitten eine gute Grundlage, um „Technologie und Weltall“ im Unterricht zu behandeln. Bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ist die auf eine Schulstunde konzipierte Handreichung für Lehrkräfte jetzt ebenfalls erschienen.Einführenden Fakten und Bildern zur „Faszination Weltall“ folgt der Abschnitt „Mensch und All“, der sich mit Satelliten auseinandersetzt. Arbeitsaufgaben regen zur Diskussion über deren Nutzen an, auch im Alltag. Ebenso weisen sie auf Gefahren und Missbrauchsmöglichkeiten durch die Flugobjekte hin. Forschungschancen werden vorgestellt, die sich durch die Raumfahrt ergeben: über Raumsonden, Radioteleskope oder Experimente an Bord von Raumstationen. Um was es sich dabei handelt, erläutern kurze Texte. Ein abschließender Absatz beschäftigt sich mit „Weltraumschrott“ und den Planungen, diesen „Müll“ aus den Umlaufbahnen wieder zu entfernen.Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ richtet sich an Lehrinnen und Lehrer und erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format, die auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendbar sind. Eine ansprechende graphische Gestaltung mit Tabellen und Schaubildern bieten weitere Anregungen zur Unterrichtsgestaltung. Unter www.lpb-bw.de/machs-klar.html stehen online zusätzlich Arbeitsblätter, Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps zur Verfügung. Die Inhalte der Handreichung können damit aufgegriffen und interaktiv vertieft werden.„Mach´s klar!“ ist kostenlos und kann als Druckversion (auch als Klassensatz) im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden und steht dort auch online als pdf zur Verfügung.