Wahrheit und Realität im digitalen Zeitalter

Zurladen am Mittwoch, den 12. März 2025, sieben Veranstalter in das SWR-Funkhaus ein. Diese setzt sich im Rahmen der „47. Stuttgarter Tage der Medienpädagogik“ mit Herausforderungen auseinander, die sich durch eine von digitalen Medien geprägte Welt stellen. So lässt etwa Künstliche Intelligenz (KI) die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion zunehmend verschwimmen.Wie stärken wir die Fähigkeit der Gesellschaft, Informationen zu prüfen und zu bewerten? Wie entwickeln wir eine fundierte medienpädagogische Praxis in Zeiten von Fake News, Deepfakes und algorithmischen Verzerrungen? Was heißt kompetentes Handeln und kritisches Denken? Welchen Anforderungen müssen sich Schulen und Bildungseinrichtungen stellen? Vorträge, Foren und Diskussionsrunden dienen dem Austausch über diese und weitere medienpädagogische Fragen. Wir betrachten Dimensionen von Desinformation und thematisieren die Bedeutung von Vertrauen in einer Zeit, in der Informationen in nie dagewesener Fülle auf uns einströmen.Die Tagung zeigt aktuelle Entwicklungen auf, bezieht wissenschaftliche Erkenntnisse ein und diskutiert anhand von Methoden und Erfahrungen aus der Bildungspraxis, wie die demokratische Handlungskompetenz von unterschiedlichen Zielgruppen gestärkt werden kann.Das ausführliche Programm findet sich hier Akademie der Diözese Rottenburg-StuttgartEvangelisches MedienhausGesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LfK)Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB)SWRTeilnahme inkl. Verpflegung: 40 EuroOnline-Teilnahme am Vormittag: 15 EuroUm Anmeldung bis 5. März 2025 unter www.stuttgarter-tage.de wird gebeten. Auch eine Online-Teilnahme ist bis 12 Uhr möglich. Alle Informationen zur Anmeldung, zu Zugangsdaten und zum Datenschutz stehen unter diesem Link zur Verfügung.SWR Funkhaus StuttgartNeckarstraße 23070190 StuttgartÖPNV: Haltestelle Metzstraße/SWRWeitere Informationen zur Anreise unter www.stuttgarter-tage.de