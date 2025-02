Schwerpunktthema Demokratiebildung

„Demokratie braucht Bildung – Bildung braucht Demokratie“ – die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) nimmt das diesjährige Motto der Bildungsmesse „didacta“ zum Anlass, ihre vielfältigen Bildungsangebote zum Schwerpunkt Demokratiebildung zu präsentieren. Vom 11. bis 15. Februar 2025 ist die LpB an einem gemeinsamen Stand mit der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb auf der Messe in Stuttgart vertreten.Die Besucherinnen und Besucher knnen sich über Publikationen, Unterrichtsmaterialien, Lernspiele und Veranstaltungsangebote wie die „Politischen Tage“ für Grundschulen und weiterführende Schularten informieren. Das „Glücksrad“ lädt die Gäste am Stand dazu ein, ihr politisches Wissen zu testen und ins Gespräch zu kommen.Die LpB ist zudem am Programm der Bildungsmesse beteiligt – mit Workshops und als Gesprächspartner in Foren und bei Podiumsdiskussionen. Vorgestellt werden innovative Angebote der Demokratiebildung wie der Escape Room „Hacker Attack“ für Berufsschulen. Aufgegriffen werden unter anderem auch aktuelle Fragestellungen zu den EinsatzmÖglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in der politischen Bildung, zur Friedensbildung und zum „Beutelsbacher Konsens“.Der Stand der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg befindet sich in Halle 7, Stand 7B21. Mehr zur Arbeit der LpB unter anderem in diesen Veranstaltungen:Workshop: Digitaler Escape Room „Hacker Attack“ für BerufsschulenDienstag, 11.02.2025, 11:30 bis 12:30 UhrWorkshop-Fläche Berufliche Bildung, Halle 1, Stand 1A56Talk-Runde: Politische Bildung mit Held:innen – Was es von Star Wars, Harry Potter und Co. zu lernen gibt. Das medienpädagogische Projekt „Von Hogwarts nach Wakanda“ stellt sich vorMittwoch, 12.02.2025, 12 bis 13 UhrHalle 5, Stand 5B14Workshop: Demokratie (er)leben?! – Erlebnispädagogischer WorkshopSamstag, 15.02.2025, 13:30 bis 15:30 UhrWorkshop-Fläche Schulische Bildung, Halle 7, Stand 7B81Podiumsdiskussion: Demokratie braucht Bildung. Welchen Beitrag kÖnnen Schulen bei der Demokratiebildung leisten?Dienstag, 11.02.2025, 12:45 bis 13:30 UhrForum Bildungsperspektiven, Halle 5, Stand 5C40Podiumsdiskussion: Demokratiebildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Balance finden im Rahmen des Beutelsbacher Konsens?Mittwoch, 12.02.2025, 10:30 bis 11:15 UhrForum didacta aktuell, Halle 3, Stand 3D62Podiumsdiskussion: Mit unruhigen Zeiten umgehen – Demokratie- und Friedensbildung an ausserschulischen LernortenFreitag, 14.02.2025, 10:30 bis 11:15 UhrForum Bildungsperspektiven, Halle 5, Stand 5C40Impuls: ChatGPT & Co. – Grundlagen und Auswirkungen generativer KI im Kontext SchuleMittwoch, 12.02.2025, 10 bis 10:30 UhrLandesstand des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg,Halle 7, Stand 7B10Vortrag: Train the Teacher: Cyber Stories – „Künstliche Intelligenz – was ist das überhaupt und was hat das mit mir zu tun?“Donnerstag, 13.02.2025, 9:30 bis 10:15 UhrGläsernes Klassenzimmer des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Halle 7, Stand 7A10Ausführliche Informationen zur „didacta – die Bildungsmesse“, zu Ausstellern und Veranstaltungen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/didacta sowie auf der Internetseite der LpB unter www.lpb-bw.de/didacta-2025