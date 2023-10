Ein neues Heft der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) setzt sich mit Dimensionen und aktuellen Erscheinungsformen von Radikalisierung und politischer Gewalt auseinander. Als Neuausgabe der LpB-Zeitschrift „Bürger & Staat“ ist es ab sofort erhältlich.Sechs Aufsätze blicken auf ganz unterschiedliche Räume und Themen der Mobilisierung und Radikalisierung und ebenso auf rechts- wie linksextremistische Aktivitäten. Erklärungsansätze werden vorgestellt und Hintergründe wie Zielsetzungen beleuchtet. Dargelegt wird auch, warum angesichts komplexer Verflechtungen zwischen und innerhalb von Gruppen und Netzwerken politische Einordnungen mitunter schwierig sind. Zwei weitere Beiträge befassen sich zum einen unter dem Titel „Misstrauen und Mobilisierung“ mit Verschwörungstheorien als Kitt von demokratiefeindlichen Bewegungen, zum anderen mit „demokratiedistanten“ Einstellungen.In einem Gespräch über „Neue Wege von Verschwörungsdenken und Radikalisierung“ kommen Fachleute der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen Baden-Württemberg und des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg zu Wort.Schließlich stellt die Rubrik „Drei Fragen an …“ Positionen von acht Expertinnen und Experten zu „Radikalisierung in Sozialen Medien“ vor. Deren kurzgehaltene Antworten auf drei gleichlautende Fragen ermöglichen Leserinnen und Lesern einen kritischen Vergleich der geäußerten Standpunkte und Einschätzungen.Die LpB-Zeitschrift „Bürger & Staat“ bietet Bestandsaufnahmen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Sie erscheint dreimal jährlich und richtet sich an das Fachpublikum und gleichermaßen an die interessierte Öffentlichkeit. Kostenlose Einzelhefte und Gruppensätze können im Webshop der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop . Ab einem Gewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.Das Heft „Radikale Milieus – Dimensionen politischer Gewalt im 21. Jahrhundert“ ist mit Unterstützung der Stabsstelle „Demokratie stärken!“ der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg entstanden.