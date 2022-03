Politik zum Hören bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB)

Politische Bildung zum Hören, auch in Leichter Sprache:Zum 50. Geburtstag der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) spannt diese neue Podcast-Folge einen Bogen vom historischen Hintergrund ihres Gründungjahres 1972 bis heute. Zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Demokratie heute und vor 50 Jahren ist Prof. Dr. Philipp Gassert zu hören. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim und Experte auf dem Gebiet der Protestgeschichte. Der Podcast steht zusätzlich auch in einer kürzeren Version in Leichter Sprache zur Verfügung.Das Demokratieverständnis vor 50 Jahren und heute steht im Mittelpunkt des Gesprächs mit Bianca Braun, medienpädagogische Fachreferentin der LpB. Dabei weist Prof. Dr. Philipp Gassert auf einige Parallelen hin. So war schon damals von einer Polarisierung der Gesellschaft die Rede, und auch Protestbewegungen traten laut und teilweise aggressiv auf. Weitere Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede werden benannt. Ebenso geht es um Themen der 70er Jahre, die uns bis heute beschäftigen: Wirtschaft, Umwelt, Zuwanderung und Gleichberechtigung. Und auch eine positive Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Situation in Deutschland wird aufgezeigt, besonders im Südwesten.Beim LpB-Podcast kommen regelmäßig gesellschaftliche, politische oder historische Kontroversen zur Sprache – bearbeitet mit den Handwerkzeugen der politischen Bildung. Die Hörerinnen und Hörer erfahren mehr über wissenswerte Fakten, das Für und Wider von Argumenten, gesellschaftliche Hintergründe und die Bedeutung demokratischer Werte. Mit dem Podcast sollen Gedanken angestoßen und zur eigenen Meinungsbildung angeregt werden – auch um für einen themenbezogenen Konflikt gewappnet zu sein.Der LpB-Podcast „POLITISCH BILDET“ kann über die Homepage der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg unter www.lpb-bw.de/lpb_podcast.html und die Version in Leichter Sprache unter https://www.lpb-bw.de/leichte-sprache-podcast gehört werden. Zudem gibt es ihn bei Spotify podcast.de und auch bei i-Tunes.