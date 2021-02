Podcast zur Landtagswahl 2021 jetzt auch in Leichter Sprache

Zur Landtagswahl 2021 bietet der Podcast in Leichter Sprache einen besonderen Service für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Er vermittelt Wissen zur Wahl und informiert über landespolitische Fakten und Besonderheiten. Außerdem behandelt der Podcast politische Kontroversen und erzählt Wahlgeschichten, setzt sich mit dem Für und Wider politischer Grundsatzfragen und rechtlicher Entscheidungen auseinander und erläutert die Bedeutung von Wahlen in repräsentativen Demokratien. Der Podcast eignet sich auch sehr gut als Überblick und Einstieg in die Thematik Landtagswahl 2021.Das Zentrum für Inklusion Weinheim und die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) haben dieses Projekt in Kooperation verwirklicht. Insgesamt fünf Folgen der Podcast-Reihe bieten Hörerinnen und Hörern seriöse und ausgewogene Informationen zur Wahl am 14. März 2021 in einem besonderen Format.Die Podcast-Reihe zur Landtagswahl in Leichter Sprache im Überblick:Manuela Rukavina, ehemalige Vorsitzenden des Landesfrauenrats Baden- WürttembergFritz Frey, Chefredakteur Fernsehen, Südwestrundfunk MainzPeter Heilbrunner, Leiter der Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden- Württemberg,SWR StuttgartProf. Dr. Marc Debus, Universität Mannheim, Lehrstuhl für PolitikwissenschaftClaudia Thoms, Universität Hohenheim, Institut für KommunikationswissenschaftAnalysen, Einschätzungen und Bewertungen.Dr. Anke Rigbers, Präsidentin Statistisches Landesamt Baden-WürttembergDer LpB-Podcast „POLITISCH BILDET- Landtagswahl 2021 spezial in Leichter Sprache“ kann über die Homepage der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg https://www.lpb-bw.de/leichte-sprache-podcast gehört werden. Zudem gibt es ihn bei Spotify podcast.de und neuerdings auch bei i-Tunes.