Mentale Gesundheit – unterstützen statt wegschauen!
Neu in der Unterrichtsreihe „Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“
Die Handreichung setzt sich unter der Frage „Wie kann ich helfen?“ mit Situationen auseinander, durch die mentale Gesundheit gefährdet werden kann. „Dos und Don´ts“ nennen Empfehlungen, was in bestimmten Lagen und Momenten getan oder auch unterlassen werden sollte. Ein Abschnitt beschäftigt sich mit möglichen Gründen für eine erhöhte psychische Belastung und fragt, ob und wodurch sie sich beeinflussen lässt. Der dritte Teil zeigt die „vielen Gesichter“ von psychischen Problemen. Er erläutert Symptome und Krankheitsbilder. Schließlich geht es um den wichtigen Schutz für sich selbst. Dazu werden vorbeugende Maßnahmen diskutiert und spezifische Hilfsangebote für Jugendliche vorgestellt. Die Veröffentlichung enthält Warnhinweise für Betroffene oder Menschen, die sich in besonderer Weise durch das Thema angesprochen fühlen.
Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe ist für eine Schulstunde konzipiert und umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format, die auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendbar sind. Die Handreichung ist mit Schaubildern, Tabellen und Lückentexten ansprechend aufbereitet und enthält Arbeitsaufgaben. Unter www.machsklar-lpb.de stehen online Zusatzmaterialien zur Verfügung: Arbeitsblätter mit Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps. Die Inhalte der Handreichung lassen sich damit aufgreifen und interaktiv vertiefen. Die Materialien eignen sich für den Gemeinschaftskundeunterricht in der Sekundarstufe I, können je nach Thema aber auch in anderen Fächern eingesetzt werden.
„Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“ richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Diese Ausgabe wendet sich insbesondere auch an Personen in den Tätigkeitsfeldern Schulsozialarbeit und Schulpsychologie. Die Handreichung eignet sich gleichermaßen für Lehrkräfte in außerschulischen Jugend- und Bildungseinrichtungen.
„Mach´s klar!“ ist kostenlos und kann als Druckversion, auch als Klassensatz, im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Dort steht die Ausgabe zudem im PDF-Format zum Herunterladen bereit.