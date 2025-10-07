Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038240

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Lautenschlagerstraße 20 70173 Stuttgart, Deutschland http://www.lpb-bw.de
Ansprechpartner:in Frau Claire Mossom +49 711 16409948
Logo der Firma Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

„Mein Ort“: Neue Unterrichtseinheit für die Grundschule

Demokratie vor Ort begreifen

(lifePR) (Stuttgart, )
Die neue Unterrichtseinheit „Mein Ort“ möchte Lehrkräfte in der Grundschule dabei unterstützen, Demokratie altersgerecht zu vermitteln, um sie für Kinder ab Klasse 3 im unmittelbaren Lebensumfeld, in der Kommune, greifbar zu machen. Die von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) entwickelte Einheit besteht aus acht Unterrichtssequenzen, die mit illustrierten Materialien ausgestattet sind. Sie ist online verfügbar, der Abruf kostenlos.

Auf das einführende Kapitel „Warum gibt es Regeln?“ folgen Abschnitte zur „Wahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin“, zum Wahlkampf, zum Gemeinderat oder zum Rathaus. Auch Möglichkeiten der Kinderbeteiligung werden aufgezeigt. Angesprochen werden zudem Themen, „die schonungslose Ehrlichkeit verlangen“: so etwa die Frage, wer wählen darf oder für was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin verantwortlich ist. Jede der acht Sequenzen geht auf Lernziele und Kompetenzen ein und unterbreitet Unterrichtsvorschläge. Die jedem Kapitel zugeordneten ansprechend gestalteten Tafelbilder stehen für den praktischen Einsatz bereit. Ein Kommentar für Lehrkräfte ergänzt das Angebot.

Mit „Mein Ort“ lässt sich Wissen über die Demokratie anschaulich vermitteln. Kinder erfahren, wie Entscheidungen in ihrem Ort entwickelt werden. Sie erkennen, wie die Politik das Leben aller Einwohnerinnen und Einwohner – auch ihr eigenes Leben – beeinflusst. Ziel der Unterrichtseinheit ist es, die Bedingungen gesellschaftlichen Zusammenlebens verständlich zu machen. Auf diese Weise kann Orientierung vermittelt und Identifikation mit der Demokratie gestärkt werden. Mit der Unterrichtseinheit „Mein Ort“ lassen sich wichtige Lernziele der Demokratiebildung erreichen.

Die Unterrichtseinheit „Mein Ort“ ist kostenlos und steht ausschließlich online zur Verfügung. Unter https://www.lpb-bw.de/grundschule/online-angebote/unterrichtseinheit-mein-ort ist sie abrufbar.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.