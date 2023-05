Eine neue Veröffentlichung bündelt zehn erprobte niedrigschwellige Methoden zur Demokratiebildung für die Arbeit mit jungen Menschen, die sich im Übergang von der Schule zum Beruf befinden. Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH und die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) haben das 64-seitige Heft herausgegeben.Schon der Titel der Methoden verweist auf Alltagssituationen: „Komfortzonenmodell“, „Dafür schlägt mein Herz“, „Wert von Arbeit“ oder „Berufe Bingo“. Sie alle schärfen den Blick für das eigene Umfeld und regen zur kritischen Fragestellung an. Wie werden Berufe und Rollenbilder wahrgenommen? Warum haben nicht alle Berufe das gleiche Ansehen? Was hat das mit dem Gehalt oder dem zugeschriebenen Wert für die Gesellschaft zu tun? Eigene Interessen vertreten zu können, sich selbst als handlungsfähige Person in der Gesellschaft wahrzunehmen und Partizipationsmöglichkeiten erschließen zu können – darin möchte diese Publikation unterstützen. „Zugänge schaffen!“ lautet deshalb der Appell im einleitenden Gastbeitrag über „Soziale Ungleichheit und Demokratiebildung“ von Sabine Achour, Professorin für Politikdidaktik und Politische Bildung an der Freien Universität Berlin.Die vorgestellten Methoden, allesamt farblich und grafisch ansprechend gestaltet, können ohne Vorwissen der Lehrkräfte und schulartübergreifend angewandt werden. Es handelt sich um eine Auswahl von Methoden aus dem Programm „Läuft bei Dir! Werte. Wissen. Weiterkommen.“. In diesem Rahmen wurden ebenso innovative wie altersgerechte Formate entwickelt, die das Demokratieverständnis fördern und die Resilienz gegenüber demokratiefeindlichen Strömungen stärken möchten. Das durch die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH initiierte und finanziell geförderte Programm wird seit 2017 in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg angeboten.Die Veröffentlichung „Leicht gemacht: 10 niedrigschwellige Methoden zur Demokratiebildung“ kann kostenlosim LpB-Shop unter www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Eine barrierefreie Version der Publikation steht dort und auf der Homepage des Projekts unter https://www.läuft-bei-dir.de als Download zur Verfügung.