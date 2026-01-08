Kontakt
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026

Politik – einfach erklärt: Neue Ausgabe der Unterrichtshandreichung „Mach´s klar!“

Zur Landtagswahl am 8. März 2026 ist jetzt eine neue Ausgabe von „Mach´s klar!“ erschienen. Bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) ist die vierseitige Handreichung für den Unterricht ab sofort erhältlich.

Sie informiert über Grundlagen des Staatsaufbaus und Zuständigkeiten im föderalen System. Die Aufgabenverteilung zwischen Kommune, Land und Bund verdeutlicht Beispiele aus dem Alltag. Ein ganzseitiges Schaubild zeigt, wie die Wahl abläuft: Von der Stimmabgabe der Wahlberechtigten, die über die Sitzverteilung im Landtag entscheiden, bis hin zur späteren Regierungsbildung. Das neue Wahlrecht lässt sich über einen Lückentext erschließen. Er geht auf die Bedeutung von Erststimme und Zweitstimme ein, die bei dieser Landtagswahl erstmals zu vergeben sind. Ebenso wird die Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre thematisiert. Eine Zuordnungsaufgabe unter dem Titel „5 Gründe, wählen zu gehen“ regt zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Wahlrecht an. Fachbegriffe wie Ausgleichs- oder Überhangmandat werden verständlich erklärt.

Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe ist für eine Schulstunde konzipiert und umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format, die auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendbar sind. Die Handreichung ist mit Schaubildern, Tabellen und Lückentexten ansprechend aufbereitet und enthält Arbeitsaufgaben. Unter www.machsklar-lpb.de stehen online Zusatzmaterialien zur Verfügung: Arbeitsblätter mit Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps. Die Inhalte der Handreichung lassen sich damit aufgreifen und interaktiv vertiefen. Die Materialien eignen sich für den Gemeinschaftskundeunterricht in der Sekundarstufe I, können je nach Thema aber auch in anderen Fächern eingesetzt werden. „Mach´s klar!“ richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. Gleichermaßen sind Lehrkräfte in außerschulischen Jugend- und Bildungseinrichtungen angesprochen.

„Mach´s klar!“ ist kostenlos und kann als Druckversion, auch als Klassensatz, im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Dort steht die Ausgabe zudem im PDF-Format zum Herunterladen bereit.

