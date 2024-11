Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg eröffnet ihre neue Außenstelle in Tübingen

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) eröffnet am 29. November 2024 ihre neue Außenstelle in Tübingen. Damit gewinnt die dezentrale politische Bildung im Flächenland Baden-Württemberg weiter an Gewicht. Der neue LpB-Standort ist Ausgangspunkt der regionalen Arbeit im Regierungsbezirk Tübingen und ergänzt die bestehenden Außenstellen in Freiburg, Heidelberg und Ludwigsburg. Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten in der Tübinger Wilhelmstraße ist die LpB in jedem der vier Regierungsbezirke des Landes mit einem eigenen Standort vertreten.Die Außenstellen unterstützen die Schulen im Land durch vielfältige politische Bildungsangebote und engagieren sich ebenso in der Erwachsenenbildung. Als verlässliche Partner vor Ort arbeiten sie eng mit Kreisen, Städten und Gemeinden sowie lokalen und regionalen Partnern der politischen Bildung zusammen. Zentral gelegen zwischen Altstadt und Universitätsviertel beherbergt die neue Dienststelle neben Büros auch Seminar- und Gruppenräume für bis zu 80 Personen. Außerdem wird ein LpB-Shop eingerichtet. Er wird Publikationen zu einem breiten Themenspektrum der politischen Bildung bieten.Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die neue Außenstelle beim „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 29. November 2024 von 13.30 bis 18 Uhr kennenzulernen. Ein abwechslungsreiches Programm gewährt Einblicke in die regionale Arbeit der politischen Bildung und lädt zum Mitmachen am „Glücksrad“ oder bei einer „Schnitzeljagd“ ein. Mit dem „Escape Room“ wird ein innovatives Angebot der Demokratie- und Medienbildung präsentiert. Vorträge, Diskussionen und Comedy ergänzen das vielfältige Programm.Eineist nicht erforderlich.Weitere Informationen zum „Tag der offenen Tür“ enthält das beigefügte Programm. Mehr zur Außenstelle Tübingen und ihrem Angebot ist auf den Seiten unter www.lpb-bw.de/tuebingen zu finden.