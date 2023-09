Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg eröffnet ihre neue Außenstelle in Ludwigsburg

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) eröffnet am 4. Oktober 2023 ihre neue Außenstelle in Ludwigsburg. Damit gewinnt die dezentrale politische Bildung im Flächenland Baden-Württemberg weiter an Gewicht. Der neue LpB-Standort ist Ausgangspunkt der regionalen Arbeit im Regierungsbezirk Stuttgart und ergänzt die bestehenden Außenstellen in Freiburg und Heidelberg. Eine weitere Außenstelle befindet sich in Tübingen im Aufbau. Damit wird die LpB künftig in allen vier Regierungsbezirken Baden-Württembergs vertreten sein.Die Außenstellen unterstützen die Schulen im Land durch vielfältige politische Bildungsangebote und engagieren sich ebenso in der Erwachsenenbildung. Als verlässliche Partner vor Ort arbeiten sie eng mit Kreisen, Städten und Gemeinden sowie lokalen und regionalen Partnern der politischen Bildung zusammen. Zentral am Ludwigsburger Bahnhof gelegen, beherbergen die neu bezogenen Räumlichkeiten neben Büros auch Seminar- und Gruppenräume in Schulklassengröße. In der Außenstelle wird ab Mitte Oktober zudem die „Servicestelle Friedensbildung“ tätig sein, um ihre dezentral ausgerichtete Arbeit für die Schulen in Baden-Württemberg auszubauen. 2024 soll außerdem ein LpB-Shop eingerichtet werden. Für die Öffentlichkeit wird er Publikationen zu einem breiten Themenspektrum der politischen Bildung bieten.Über das aktuelle Angebot der Außenstelle Ludwigsburg informiert die Seite https://www.lpb-ludwigsburg.de/