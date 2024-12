Künstliche Intelligenz in der Demokratie – Algorithmen an der Macht?

Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) birgt Chancen und Risiken für die Demokratie. Sie kann Desinformation fördern, aber auch Teilhabe stärken. Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft ist eine informierte Öffentlichkeit, die KI versteht und kritisch hinterfragt. Medienkompetenz, verbunden mit digitalem und algorithmischem Wissen, ist hierfür essenziell. Notwendig ist daher ein breiter öffentlicher Diskurs über Künstliche Intelligenz und ihre Folgewirkungen. Diese Aufgaben stellen sich der politischen Bildung, aber auch den Medien, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Für die Gestaltung einer digitalisierten und demokratischen Gesellschaft entscheidend ist, dass auch Bürgerinnen und Bürger zu digitalen Fragen sprechfähig sind, um gemeinwohlorientierte Positionen und eigene Perspektiven in die Debatte einzubringen. Dazu möchte die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg mit dieser Vernetzungskonferenz einen Beitrag leisten.Mittwoch, 21. Mai 2025Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 StuttgartkostenlosAls Referierende oder Podiumsgäste werden unter anderem erwartet:- Dr. Sylvia Asmus, Leiterin von „Frag nach!“ (digitale Interviews mit Zeitzeug:innen) und Leiterin des Deutschen Exilarchivs 1933 – 1945 und des Ausstellungsbereichs der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt a. M.- Dr. Michael Blume, Beauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben- Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg- Prof. Dr. Tobias Keber, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit- Dr. Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank- Marina Weisband, Diplom-Psychologin und Leiterin des digitalen Beteiligungsprojekts „aula“ an SchulenDetaillierte Informationen zum Programm stehen voraussichtlich im Februar 2025 auf der LpB-Webseite unter www.lpb-bw.de zur Verfügung. Dann werden wir auch nochmals per E-Mail auf die Veranstaltung und die Möglichkeit der Anmeldung aufmerksam machen.Bitte merken Sie sich den Termin der Vernetzungskonferenz schon heute in Ihrem Kalender 2025 vor.