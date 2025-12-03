Kontakt
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Lautenschlagerstraße 20 70173 Stuttgart, Deutschland http://www.lpb-bw.de
Ansprechpartner:in Frau Elisabeth Abanda +49 7125 152135
Krieg und Frieden in den Medien

„Friedensbildung AKTUELL“ – Unterrichtsideen für die Schule“ mit neuer Ausgabe

Die neue Ausgabe von „Friedensbildung AKTUELL – Unterrichtsideen für die Schule“ widmet sich dem Thema „Krieg und Frieden in den Medien“. Bei der Servicestelle Friedensbildung, einer Einrichtung in gemeinsamer Trägerschaft der Berghof Foundation, des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB), liegt die Handreichung ab sofort vor.

Schülerinnen und Schüler lernen, wie Medienberichterstattung über Krieg und Frieden eigene Wahrnehmungen und Einstellungen prägt. Die neue Handreichung lädt dazu ein, Mechanismen von Kriegsjournalismus, Desinformation und (Kriegs-)Propaganda kritisch zu hinterfragen und deren Bedeutung für Gesellschaft und Demokratie zu reflektieren. Gleichzeitig zeigt sie auf, wie Friedensjournalismus neue Perspektiven auf die Themen Krieg und Frieden entwickeln kann. Zudem eröffnet die neue Ausgabe von „Friedensbildung AKTUELL“ konkrete Handlungsperspektiven, um selbst zu einer friedlicheren und solidarischeren Welt beizutragen. So werden junge Menschen dazu angeregt, Friedensengagierte aus ihrem Umfeld zu porträtieren und eigene „Future News“ zu entwerfen.

„Friedensbildung AKTUELL" ist eine Handreichung mit Unterrichtsideen für die Schule. Der Aufbau der je vierseitigen Ausgaben folgt in der Regel dieser Struktur: Die erste Seite dient Lehrkräften als Infoblatt zur Einführung in das Thema und zeigt Anknüpfungspunkte zu den Bildungsplänen auf. Die beiden nächsten Seiten enthalten Materialien als Kopiervorlagen für den Unterricht. Auf Seite vier finden sich Literaturhinweise und weitere Tipps.

Die „Friedensbildung AKTUELL – Unterrichtsideen für die Schule“ ist kostenlos und kann als Druckversion, auch als Klassensatz, im LpB-Webshop unter https://www.lpb-bw.de/lernmedien/friedensbildung-aktuell bestellt werden. Dort steht die Ausgabe auch im PDF-Format zum Herunterladen bereit.

Mehr Informationen über die Servicestelle Friedensbildung und ihre Arbeit unter http://www.friedensbildung-bw.de.

