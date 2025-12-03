Krieg und Frieden in den Medien
„Friedensbildung AKTUELL“ – Unterrichtsideen für die Schule“ mit neuer Ausgabe
Schülerinnen und Schüler lernen, wie Medienberichterstattung über Krieg und Frieden eigene Wahrnehmungen und Einstellungen prägt. Die neue Handreichung lädt dazu ein, Mechanismen von Kriegsjournalismus, Desinformation und (Kriegs-)Propaganda kritisch zu hinterfragen und deren Bedeutung für Gesellschaft und Demokratie zu reflektieren. Gleichzeitig zeigt sie auf, wie Friedensjournalismus neue Perspektiven auf die Themen Krieg und Frieden entwickeln kann. Zudem eröffnet die neue Ausgabe von „Friedensbildung AKTUELL“ konkrete Handlungsperspektiven, um selbst zu einer friedlicheren und solidarischeren Welt beizutragen. So werden junge Menschen dazu angeregt, Friedensengagierte aus ihrem Umfeld zu porträtieren und eigene „Future News“ zu entwerfen.
„Friedensbildung AKTUELL" ist eine Handreichung mit Unterrichtsideen für die Schule. Der Aufbau der je vierseitigen Ausgaben folgt in der Regel dieser Struktur: Die erste Seite dient Lehrkräften als Infoblatt zur Einführung in das Thema und zeigt Anknüpfungspunkte zu den Bildungsplänen auf. Die beiden nächsten Seiten enthalten Materialien als Kopiervorlagen für den Unterricht. Auf Seite vier finden sich Literaturhinweise und weitere Tipps.
Die „Friedensbildung AKTUELL – Unterrichtsideen für die Schule“ ist kostenlos und kann als Druckversion, auch als Klassensatz, im LpB-Webshop unter https://www.lpb-bw.de/lernmedien/friedensbildung-aktuell bestellt werden. Dort steht die Ausgabe auch im PDF-Format zum Herunterladen bereit.
Mehr Informationen über die Servicestelle Friedensbildung und ihre Arbeit unter http://www.friedensbildung-bw.de.