Mut und Sichtbarkeit Von „A“ wie Antrag bis „Z“ wie Zivilgesellschaft Eine bessere Stadt Beteiligung und Inklusion Macht und Utopien

Politik klingt nach trockenen Regeln? Aktive Gemeinderätinnen wissen es besser und erzählen im neuen Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) aus ihrem prallen Politik-Leben. In fünf Episoden interviewt die Politikwissenschaftlerin Dr. Ulrike Baumgärtner jeweils zwei erfahrene Mandatsträgerinnen aus verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen politischen Heimaten und erfährt jede Menge Ratschläge, wie kommunalpolitisches Engagement gelingen kann. Die Kreis- und Gemeinderätinnen berichten über den Weg in den Rat, erklären den Ablauf einer Sitzung und sammeln Ideen für die Etablierung moderner Strukturen. Es geht um Interessengruppen, um Inklusion und darum, Utopien für die Zukunft zu entwickeln. Mit ihrem Blick hinter die Kulissen eröffnen sie so manche Aha-Erlebnisse und machen Lust aufs Mitmischen – zum Beispiel bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024!Alle zwei Wochen wird eine der fünf Podcast-Episoden veröffentlicht; sie behandeln diese Themen:Der Podcast „Trockene Regeln, pralles Leben!“ wird über LetsCast.fm abgespielt und kann hier aufgerufen werden: https://www.elearning-politik.de/trockene-regeln-pralles-leben