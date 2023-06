Joana und Adax Dörsam präsentieren Lieder aus der Zeit der Deutschen Revolution 1848/49

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) lädt ein zum Konzertabend am Samstag, 24. Juni 2023 in ihr Tagungszentrum „Haus auf der Alb“ in Bad Urach. Die Sängerin und Liedermacherin Joana und der Gitarrist Adax Dörsam erinnern an ein zentrales Ereignis der deutschen Demokratiegeschichte. In ihrem Musikprogramm „Tun wir was dazu!“ präsentieren sie Liedtexte und Melodien aus der Zeit der Revolution von 1848/49.In diesem Programm fließt „Ferschteblut“, und nicht nur Friedrich Hecker geht begeistert auf die Barrikaden. Ganz im Zeitgeist der Revolution werden die Gedanken frei, wenn Joana die „revolutionären Frauenzimmer“ Amalie Struve und Emma Herwegh zum Leben erweckt. Die Revolution soll 175 Jahre her sein? Die Texte von damals wirken noch heute. Wache Geister haben die Künstler mit dabei: Georg Herwegh, Ludwig Pfau, Ferdinand Freiligrath, Heinrich Heine oder Hoffmann von Fallersleben. Und warum der Kuckuck ein revolutionärer Vogel ist, erfahren wir auch an diesem Abend.Ausgehend von Frankreich, ergriff 1848 weite Teile Europas eine Revolutionswelle. Die revolutionären Kräfte in Deutschland forderten in erster Linie die Schaffung eines Nationalstaates und die Demokratisierung des politischen Herrschaftssystems, aber auch eine Neuordnung der Sozialverfassungen. Am 18. Mai 1848 trat die erste Nationalversammlung in der Paulskirche in der damals freien Stadt Frankfurt am Main zusammen. Die Revolution sollte 1849 mit der gewaltsamen Niederschlagung scheitern. Der deutsche Südwesten hat einen ganz besonderen Bezug zu diesen historischen Ereignissen, denn die Revolution von 1848 nahm in Deutschland ihren Anfang im Großherzogtum Baden.Die Revolution 1848/49 ist, obwohl sie letztlich scheiterte, zentral für die deutsche Demokratie- und Nationalstaatsgeschichte. Die „Paulskirchenverfassung“ ist Bezugspunkt für die Verfassung der Weimarer Republik und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949.Das Konzert findet am Samstag, 24. Juni 2023 von 19.30 bis 21.30 Uhr im Tagungszentrum der Landeszentrale für politische Bildung in Bad Urach statt. Der Eintritt kostet 15 Euro oder 10 Euro ermäßigt. Tickets werden ausschließlich an der Abendkasse verkauft.Kontakt:Landeszentrale für politische Bildung Baden-WürttembergTagungszentrum "Haus auf der Alb"Hanner Steige 172574 Bad UrachTel.: +49-7125/152-0