Internetportal zur Bundestagswahl 2025

Eine Fülle sorgfältig aufbereiteter Informationen rund um die Wahl am 23. Februar 2025 bietet das Portal www.bundestagswahl-bw.de der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB).Übersichtlich aufgebaut und laufend aktualisiert findet sich hier viel Wissenswertes zum Wahlrecht und Wahlsystem, zu aktuellen Umfragen sowie zu den Parteien und den Kandidatinnen und Kandidaten. Wer tritt wo an? Eine interaktive „Wahlkarte“ ermöglicht die Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern – sortiert nach Parteien oder nach den 38 Wahlkreisen in Baden-Württemberg. Und auch die Landeslisten von Parteien sind hier zu finden. Das Portal enthält zudem die Wahlprogramme von Parteien in zusammengefasster Form. Die Rubrik „Wahlthemen“ lässt eine Vertiefung in unterschiedliche bundespolitische Themen zu, die auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen. Dem Bundestag und seinen Aufgaben ist ein eigener Abschnitt gewidmet.Die Online-Seiten geben Antworten auf häufig gestellte Fragen und laden zum Stöbern im „Wahlarchiv“ ein: mit Zahlen und Analysen zu den Bundestagswahlen von 2021 und 2017. Schließlich ist das breite Angebot der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) zur Wahl am 23. Februar 2025 dargestellt, darunter Publikationen, zahlreiche Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler oder Angebote für Menschen mit Behinderungen.Das Portal wird laufend aktualisiert. Die Angebote der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) zur Bundestagswahl werden auf diesen Seiten eingestellt, sobald sie verfügbar sind.Unter www.bundestagswahl-bw.de/logo-bundestagswahl finden Kommunen und interessierte Einrichtungen ein Logo zur Bundestagswahl, das gerne mitverwendet werden kann, beispielsweise, um den Link in eine eigene Webseite zu integrieren. Interessant könnten außerdem die Social-Media-Kanäle der LpB sein. Links dazu finden sich ebenfalls auf dem Portal.