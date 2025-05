Indien - Zwischen Demokratie, Nationalismus und globalen Ambitionen

Mit Indien als bevölkerungsreichstem Staat und zugleich größter Demokratie der Erde befasst sich die neue Ausgabe von „Bürger & Staat“. Die Zeitschrift ist jetzt bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) erschienen. 13 Beiträge geben auf rund 100 Seiten einen umfassenden Überblick über das Land und verdeutlichen auch die Ambivalenz des indischen Aufstiegs.Das Heft stellt das politische System vor, thematisiert die Außenpolitik und Indiens geopolitische Position in Asien mit besonderem Bezug zu Pakistan und China. Ebenso wird die Wirtschaft eines „Schwellenlandes mit Spitzenwachstum“ mit florierendem IT- und Startup-Sektor beleuchtet. Vor dem Hintergrund der neueren Geschichte des Landes setzt sich ein Beitrag mit der nationalen Identität auseinander und fragt, ob die indische Union auf dem Weg zu einer illiberalen Demokratie ist.Die Publikation greift eine Reihe gesellschaftlicher Themen auf, die zugleich innenpolitische Spannungen beschreiben: so etwa die große religiöse Vielfalt, veränderte Geschlechterbilder, den Balanceakt zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz oder den stetigen Zuzug in urbane Gebiete, der die Städte vor Herausforderungen stellt und die regionalen Ungleichheiten verstärkt. Eine Bestandsaufnahme indischer Migration zeigt, dass die führende Position Indiens bei der globalen Arbeitsmigration auch ein Indiz für die Unzufriedenheit vor allem junger Menschen mit der Situation im eigenen Land ist. Die Anwerbung indischer Fachkräfte durch Baden-Württemberg ist ein weiterer Aspekt, den das Heft behandelt.Die LpB-Zeitschrift „Bürger & Staat“ greift aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen auf. Sie erscheint dreimal jährlich und richtet sich an das Fachpublikum und gleichermaßen an die interessierte Öffentlichkeit. Kostenlose Einzelhefte und Gruppensätze können im Webshop der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop . Ab einem Gewicht von 500 Gramm werden die Versandkosten in Rechnung gestellt.