Gespaltene Gesellschaften - Soziale Polarisierung

Dass die politischen Ränder der Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Anschläge von Halle und Hanau erschütterten Deutschland. Die Nachwirkungen sind auch heute noch deutlich spürbar. Zunehmend hat man das Gefühl, sich bewusst einer Seite zuordnen zu müssen. Arm oder reich, Osten oder Westen, rechts oder links – entweder oder. Immer wieder geistern auch die Begriffe des Links- und Rechtsextremismus durch die Medien, beide Begriffe polarisieren dauerhaft.Doch wer oder was sorgt für die Spaltung der Gesellschaft? Wodurch macht diese sich bemerkbar, und sind die bisherigen Versuche, dieses Auseinanderklaffen zu verhindern, erfolglos? Fragen, die die Journalistin Katja Bauer in ihrem Vortrag aufgreifen und beantworten wird.Es handelt sich um die vorletzte Veranstaltung der Web-Talk-Reihe „Gespaltene Gesellschaften: Polarisierung und Populismus. Die Mitte der Gesellschaft in der Krise“, die in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg und dem Carl-Schurz-Haus organisiert wird.Donnerstag, 13. Januar 2022, 20.15 UhrKatja Bauer, Journalistin, Berlin-Korrespondentin der Stuttgarter Nachrichten/Zeitung und der Badischen ZeitungKata Kottra, LpB, Fachreferentin der Social-Media-Redaktion, Regina Bossert, LpB, Leiterin der Außenstelle HeidelbergDas ausführliche Programm finden Sie beigefügt, ebenso eine Übersicht über die gesamte Veranstaltungsreihe mit den kommenden Terminen.