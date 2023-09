Der soeben erschienene Geschäftsbericht „50 Jahre politische Bildung“ richtet den Blick auf das Jubiläumsjahr der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB). Vor fünfzig Jahren, im März 1972, nahm die LpB ihre Arbeit an vier Standorten im Land auf: in Stuttgart, Freiburg, Heidelberg und Tübingen. Dezentralität und Vernetzung prägen auch die aktuellen Angebote der Landeszentrale, die sich mit den großen Fragen unserer Zeit befassen: Krieg, Krisen, Corona und die Sorge um die liberale Demokratie. Der Geschäftsbericht wirft Schlaglichter auf politische Bildung in Krisenzeiten. Zudem beschreibt er den enormen Digitalisierungsschub der LpB, geht auf die personellen und strukturellen Umbrüche ein und dokumentiert die Arbeit der LpB auch anhand ausgewählter Zahlen.Der Geschäftsbericht „50 Jahre politische Bildung – Geschäftsbericht zum LpB-Jubiläumsjahr 2022“ steht www.lpb-bw.de/publikation-anzeige/50-jahre-politische-bildung-geschaeftsbericht-zum-lpb-jubilaeumsjahr-2022-3672 zum Download bereit. Ein gedrucktes Exemplar kann angefordert werden bei: marketing@lpb.bwl.de