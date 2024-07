Geschäftsbericht 2023 „Die LpB erschließt Räume“ erschienen

Im soeben erschienenen Geschäftsbericht „Die LpB erschließt Räume“ blickt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) auf das Jahr 2023 zurück. Die politische Bildung war gefordert, auf Kriege und Krisen zu reagieren und die demokratische Resilienz zu stärken. Dafür braucht sie Räume. Der Geschäftsbericht zeigt ganz unterschiedliche Räume auf – so etwa in den Grundschulen, die zunehmend politische Bildungsangebote nachfragen. Auch der digitale Raum will gestaltet werden: Die rapide Entwicklung von Künstlicher Intelligenz stellt die politische Bildung vor neue Chancen und Herausforderungen.Neue Räume im buchstäblichen Sinn des Wortes konnte die LpB in Ludwigsburg erschließen: Mitte des vergangenen Jahres ging dort eine neue, für die regionale Arbeit im Regierungsbezirk Stuttgart zuständige Außenstelle an den Start. Im November 2024 kommt mit der Eröffnung der Außenstelle in Tübingen ein weiterer neuer Standort hinzu. Wie zu ihrer Gründung 1972 wird die LpB dann wieder in allen vier Regierungsbezirken des Landes mit einer Außenstelle vertreten sein. Die Außenstellen unterstützen die Schulen durch vielfältige politische Bildungsangebote und engagieren sich ebenso in der außerschulischen Jugendbildung und der Erwachsenenbildung. Sie arbeiten eng mit Kreisen, Städten und Gemeinden sowie lokalen und regionalen Partnern zusammen.Dazu und zu weiteren vielfältigen Aktivitäten informiert der Geschäftsbericht 2023.Der Geschäftsbericht 2023 „Die LpB erschließt Räume“ steht unter www.lpb-bw.de/publikation-anzeige/geschaeftsbericht-2023-3739 zum Download bereit. Ein Druckexemplar kann angefordert werden bei: marketing@lpb.bwl.de