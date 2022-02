Feminismus: Gleiche Rechte für alle! Oder kann das weg?

Was Feminismus ist, warum es diese Bewegung gibt und welche hauptsächlichen Forderungen damit verbunden werden, erläutert die neue Ausgabe von „Mach´s klar! Politik – einfach erklärt“. Bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) liegt die Handreichung für den Unterricht jetzt vor.Abschnitte zu Geschlechterrollen, Stereotypen und Klischees führen in die Thematik ein. Sie zeigen, wie festgelegte Vorstellungen und Vorurteile entstehen und welche Probleme daraus resultieren können. Beispiele aus dem Alltag veranschaulichen diese Herausforderung. Schließlich informiert die Handreichung auch über Sexismus. Eine Zuordnungsaufgabe, die alltägliche Situationen beschreibt, lädt dazu ein, sich mit dieser Form der Unterdrückung und Abwertung aufgrund des Geschlechts auseinanderzusetzen.Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ richtet sich an Lehrinnen und Lehrer und erläutert politische Themen in vereinfachter Form. Sie unterstützt den am aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. Jede Ausgabe ist für eine Schulstunde konzipiert und umfasst vier Seiten im DIN A 4-Format. Diese können auch als Kopier- oder Folienvorlagen verwendet werden. Die Handreichung enthält Arbeitsaufgaben, die mittels Schaubildern, Tabellen oder Lückentexten ansprechend aufbereitet sind. Online stehen unter www.lpb-bw.de/machs-klar Zusatzmaterialien zur Verfügung: Arbeitsblätter mit Lösungen, Links zu Videos und Learning Apps. Die Inhalte der Handreichung lassen sich damit aufgreifen und interaktiv vertiefen.„Mach´s klar!“ ist kostenlos und kann als Druckversion (auch als Klassensatz) im LpB-Webshop www.lpb-bw.de/shop bestellt werden. Dort steht die Ausgabe auch im PDF-Format zum Herunterladen bereit.