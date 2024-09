Erste „Lange Nacht der Demokratie“ in Baden-Württemberg

„Politische Bildung ist der Schlüssel zu einer lebendigen Demokratie. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg freut sich, diese wichtige Initiative zu unterstützen und durch ein breites Angebot an Veranstaltungen den Diskurs über unsere demokratischen Werte zu fördern. Die „Lange Nacht der Demokratie“ bietet einen einzigartigen Rahmen, um Menschen für demokratische Prozesse zu sensibilisieren und zu begeistern“, erläutert Sibylle Thelen, Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.Die „Lange Nacht der Demokratie“ bietet in ganz Baden-Württemberg vielfältige Formate, um Demokratie erlebbar zu machen und zum Austausch einzuladen – von Gesprächen mit Geflüchteten, Speed-Dating mit Politikerinnen und Politikern über Demokratie in der Virtual Reality bis hin zur lebendigen Bibliothek. Die Veranstaltungsprogramme sind so abwechslungsreich wie die teilnehmenden Einrichtungen selbst. An diesem Abend steht die Frage im Raum: Wie können wir unsere demokratische Gesellschaft in einer sich wandelnden Welt stark machen?Aichtal, Baden-Baden, Balingen, Biberach, Böblingen, Bretten, Bruchsal, Dossenheim, Ehingen, Esslingen, Fellbach, Freiburg, Freudenstadt, Grenzach-Wyhlen, Heddesheim, Heidelberg, Heilbronn, Horb am Neckar, Karlsruhe, Kehl, Kirchheim unter Teck, Kornwestheim, Künzelsau, Lörrach & Steinen, Ludwigsburg, Mannheim, Markdorf, Offenburg, Pforzheim, Rastatt, Reutlingen, Rheinfelden, Schopfheim, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Staufen, Stuttgart, Tettnang, Tuttlingen, Ulm, Waldshut-Tiengen, Wendlingen am Neckar, Wertheim, Winnenden.Die „Lange Nacht der Demokratie“ wird von einem breiten Bündnis getragen: die Allianz für Beteiligung e.V., das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, der Landesjugendring Baden-Württemberg e.V., die Kirchliche Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Baden-Württemberg, die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. Die Durchführung an 20 Pilotstandorten wird durch die Baden-Württemberg Stiftung, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration sowie die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gefördert.Die „Lange Nacht der Demokratie“ ist mehr als nur ein Event – sie ist ein Weckruf. Lassen Sie uns zusammenkommen, die Demokratie feiern, sie kritisch hinterfragen und Wege finden, sie zu schützen und weiterzuentwickeln. Alle Veranstaltungen und Informationen zur „Langen Nacht der Demokratie“ finden Sie unter: www.lpb-bw.de/lange-nacht-der-demokratie