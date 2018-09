Die Europäische Union als Mini-Puzzle

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) hat ihr Mini-Puzzle Europäische Union in fünfter Auflage neu herausgebracht. Mit ihm kann man die (noch) 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union aus 54 Teilen zu einer politischen Landkarte mit den Maßen 20 x 13 cm zusammenlegen und dabei erfahren, welche Länder zur EU gehören, wann sie der EU beigetreten sind, wie ihre Hauptstädte heißen und wie viele Einwohner die Länder haben. Das Vereinigte Königreich (UK) ist mit dem aktuellen Stand vermerkt (Brexit). Außerdem gibt das Puzzle Auskunft über die Währungen, internationalen Kfz-Kennzeichnen und Landesflaggen. Die Landeszentrale empfiehlt ihr Puzzle als kleines, informatives Mitnahme-Geschenk für Anlässe jeglicher Art, für Partnerschafts- oder Vereinstreffen, internationale Begegnungen, als Belohnung für gute Leistungen oder einfach nur, um Freude zu bereiten.Das Mini-Puzzle EU gibt es in einem Gebinde von 20 Stück. Der Gebindepreis liegt bei 18,- Euro, zzgl. Versandkosten von 3,00 EURO. Die Mini-Puzzles sind bestellbar im Webshop der LpB ( https://www.lpb-bw.de/neueprodukte.html ) oder erhältlich als Einzelexemplare in unseren Verkaufsstellen.