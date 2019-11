"Deutschland & Europa" - Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft mit neuem Heft: Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union

Aktuelle Herausforderungen und zentrale Konfliktfelder der Friedens- und Sicherheitspolitik in Europa stellt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) in der Neuausgabe ihrer Zeitschrift „Deutschland & Europa“ vor. Sieben Beiträge beleuchten u. a. die Krise der internationalen Kooperation oder die Probleme und Rückschritte bei der Abrüstung. Wie erfolgreich internationale militärische Interventionen mit und ohne UNO-Legitimation jüngst verliefen, untersuchen zwei Analysen anhand der Beispiele Syrien und Libyen. Die Perspektiven einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – zwei Politikfelder, die innerhalb der EU als besonders schwierig zu integrieren gelten – werden im Rahmen der sogenannten „PESCO“ (Permanent Structured Cooperation) diskutiert. Schließlich geht es um die Friedensbildung an Schulen. Der Aufsatz „Streitkultur 3.0“ setzt sich mit menschenfeindlichen Informationen im Netz auseinander und stellt das gleichnamige Modellprojekt vor.Zusätzlich zu den Fachbeiträgen enthält das neue Heft „Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union“ zu den aktuellen Debatten Auszüge aus der Qualitätspresse. So stehen unterschiedliche Stimmen und Materialien zur Verfügung, die es ermöglichen, europäische Fragen im Unterricht kontrovers darzustellen und sachlich zu diskutieren. Zur eigenständigen Urteilsbildung bei Schülerinnen und Schülern soll damit beigetragen werden.Mit „Deutschland & Europa“, der Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft, unterstützt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg den europapolitischen Unterricht. Die zweimal jährlich erscheinenden Ausgaben richten sich an Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg, insbesondere an die der Klassen- und Kursstufen 10 bis 12/13.Das D&E-Heft 78-2019 „Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union“ umfasst 80 Seiten und ist kostenlos. Es kann (auch als Klassensatz) online bei der Landeszentrale bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop oder www.deutschlandundeuropa.de . Die Versandkosten werden in Rechnung gestellt.