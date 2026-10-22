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„Demokratiedeckel“: Edition „Mitmischen“

Set mit acht Fragen zu Meinungsbildung, Meinungsaustausch und Mitmischen in der Demokratie

(lifePR) (Stuttgart, )
„Demokratiedeckel“ sind bunte Bierdeckel, auf denen Fragen stehen. Die neue Deckel-Edition „Mitmischen“ enthält acht Fragen, die zum Austausch über Meinungsbildung anregen und zum Mitmischen ermutigen möchten. Zusammen mit dem gleichnamigen Verein Demokratiedeckel e. V. hat die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) diese Edition zusammengestellt. In Alltagssituationen, dort wo Menschen zusammenkommen, können die Fragen zu Gespräch und Diskussion einladen, etwa zu den Fragen „Wann versuchst Du, Menschen mit anderer Meinung wirklich zu verstehen?“ oder „Fakten, Filter, Fake News – wie bildest Du Dir Deine Meinung?“.

Das Set besteht aus acht Deckeln und ist als niedrigschwelliges, spielerisches Element vor allem in der Erwachsenenbildung und in der außerschulischen Jugendbildung einsetzbar. Auch Kneipen, Restaurants und Cafés können die farbenfrohen Bierdeckel nutzen, um ihren Gästen vielfältige Gesprächsanlässe zu bieten. Die Demokratiedeckel sind zudem im schulischen Bereich verwendbar. Die acht Fragen orientieren sich am Beutelsbacher Konsens mit seinen drei Leitprinzipien Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Befähigung zur demokratischen Teilhabe. Der Beutelsbacher Konsens von 1976 ist die zentrale Grundlage überparteilicher politischer Bildung in Deutschland und feiert 2026 sein 50-jähriges Jubiläum.

Eine ausführliche Anleitung zu den „Demokratiedeckeln“ steht unter https://demokratiedeckel.de/deckeln/. Hier bietet der Verein auch weitere Editionen an.

Die Demokratiedeckel-Edition „Mitmischen“ ist kostenlos und ausschließlich im 5er-Set (mit insgesamt 40 Bierdeckeln) erhältlich; sie kann im LpB-Webshop unter www.lpb-bw.de/shop bestellt werden.

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