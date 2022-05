Mit einem Vortrag des Historikers und Journalisten Volker Weiß startet die neue Webtalk-Reihe „Zeitenwende im Gespräch“ der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB). Sie informiert über die Hintergründe des russischen Angriffs auf die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die europäische Friedensordnung.In seinem Referat „Das Russlandbild der extremen Rechten und der Krieg in der Ukraine“ setzt sich Volker Weiß zum Auftakt der Reihe am Mittwoch, 25. Mai 2022, um 19 Uhr u. a. mit der Frage auseinander, wie die extreme Rechte in Deutschland auf diesen Krieg blickt. Erläutert wird das Russlandbild der extremen Rechten und deren Reaktion auf das Kriegsgeschehen: Welche politischen Kategorien werden zur Beurteilung des Krieges genutzt? Warum schlagen sich vereinzelt Gruppen auf die Seite der Ukraine? Inwieweit sind die Akteure in ihren Analysen beeinträchtigt durch russische Desinformation, aber auch von eigenen esoterischen und verschwörungsmythischen Selbstpositionierungen im Kontext der Corona-Pandemie? Welche Rolle spielen geschichtsrevisionistische Ansichten bei der Beurteilung der Lage?Zum Online-Vortag mit anschließender Diskussion laden wir Sie herzlich ein.Mittwoch, 25. Mai 2022 um 19 UhrVolker Weiß, Historiker und JournalistThomas Schinkel und Felix Steinbrenner,Landzentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB)Anmeldung bitte unter https://www.lpb-bw.de/einzelansicht-aktuell/webtalkreihe-zeitenwende-im-gespraech-das-rus-25-05-2022 . Die Zugangsdaten zum Webex-Meeting erhalten Sie rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.Gesprächsreihe „Zeitenwende im Gespräch“:Die neue Webtalk-Reihe der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) wird in unregelmäßigen Abständen weitere Aspekte des Themas „Krieg in der Ukraine“ vertiefen. In Online-Veranstaltungen nehmen Expertinnen und Experten Stellung und laden zum Austausch ein. Nähere Informationen folgen.Dossier „Krieg in der Ukraine“:Das Online-Dossier der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) bietet tagesaktuelle Informationen über das Kriegsgeschehen, Analysen und historische Hintergründe der Krise. Eine detaillierte Chronologie des Konfliktes reicht bis in das Jahr 2014 zurück. Zudem sind grundlegende Abschnitte zum politischen System, zur Geschichte und zur Wirtschaft der Ukraine zu finden. Die Beziehungen zur NATO und zur EU wie auch das Verhältnis zu Russland lassen sich in je eigenen Kapiteln nachlesen. Informationen zu vielen weiteren Themen, so insbesondere zur Lage von Geflüchteten, enthält das Angebot ebenso. Das Dossier kann unter www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt kostenlos abgerufen werden. Ergänzt wird es durch umfassende Informationen zu den gesamteuropäischen Folgen des Krieges unter https://www.europaimunterricht.de/krieg-und-frieden-in-europa . Hier sind auch Unterrichtsmaterialien zum Thema eingestellt.