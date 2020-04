Absage aller Präsenzveranstaltungen bis 13.9.2020 und Ausbau der Online-Angebote

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) sagt alle Präsenzveranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 13. September 2020, ab. Auch Veranstaltungen, die die LpB-Außenstellen in Heidelberg und Freiburg anbieten, müssen bis dahin entfallen. Mit dieser Entscheidung reagiert die LpB auf die Notwendigkeit, auch weiterhin der Ausbreitung der Corona-Pandemie entgegenzutreten. Das LpB-Tagungszentrum „Haus auf der Alb“ in Bad Urach bleibt für längere Zeit geschlossen, da der derzeitigen Corona-bedingten Schließung eine bereits geplante Sanierung des Hauses ab Juli 2020 folgt.Die Online-Angebote der Landeszentrale werden demgegenüber verstärkt und ausgebaut. Web-Talks, Webinare oder E-Learning-Kurse laden wie die Social-Media-Kanäle der LpB auf Facebook, Twitter und Instagram zur interaktiven Diskussion über gesellschaftspolitische Themen ein. Politische Bildung zum Hören gibt es im LpB-Podcast. Die Internetdossiers zu aktuellen und geschichtlichen Themen bieten sorgfältig recherchierte Informationen, so auch ein Dossier zur Coronavirus-Pandemie. Ein umfangreiches Angebot an Publikationen, Planspielen und Spielen zur politischen Bildung steht zudem über den LpB-Online-Shop zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich unter www.lpb-bw.de Die Dienststellen der LpB in Stuttgart, Heidelberg, Freiburg und Bad Urach bleiben vorerst bis zum 3. Mai 2020 geschlossen. Sie erreichen uns per E-Mail unter lpb@lpb-bw.de oder telefonisch unter 0711 164099-0 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr).