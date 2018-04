Tierschutz aus der Luft - das erste praxisreife System zur Wildrettung mit Drohnen wird vorgestellt

Der erste Wiesenschnitt wird zur Todesfalle für Tausende von Jungtieren.

BJV und geo-konzept entwickeln endlich praxistaugliche Rettungsdrohne

Vorstellung des neuen Wildretters im Praxiseinsatz

Wenn die Bauern im Frühjahr mit der Feldarbeit und dem Wiesenschnitt beginnen, fallen den riesigen Maschinen bundesweit jedes Jahr rund 500.000 Rehkitze, kleine Hasen und Bodenbrüter zum Opfer. Allein 90.000 Kitze werden jährlich bei der ersten Grünlandmahd grausam verstümmelt oder getötet.Das oberbayerische Unternehmenaus dem Bereich Fernerkundung und der(BJV) haben jetzt ein so genanntes luftgestütztes Kitzrettungssystem entwickelt, eine Drohne, die mit der Schlagkraft in der Landwirtschaft mithalten kann. Damit steht den Jägern, Landwirten und allen, die sich um Tierschutz bemühen, ein Kitzrettungssystem zur Verfügung, mit dem man schnell und sicher die kleinen Kitze finden und vor dem Mähtod retten kann – und das ohne jeden Zeitverlust für die Bauern. Das Kitzrettungssystem aus der Luft gibt es in zwei Varianten. In beiden Fällen sind die Copter mit einer Wärmebildkamera ausgestattet.Wir möchten Ihnen, den Medienvertretern, dieses neue Wildrettungssystem vorstellen und laden Sie herzlich ein, mit uns auf Kitz-Suche zu gehen.