Hubertustag 2020 - Respekt vor der Schöpfung!

Die Botschaft des Hubertustages ist aktueller denn je

Die Jäger sind Anwalt der heimischen Wildtiere

Kein Gesetz gegen die Interessen der heimischen Wildtiere!

Am 3. November feiern die Jäger den Tag des Hl. Hubertus, heuer leider ohne traditionelle Hubertusmessen und festlichen Hörnerklang. Doch die Botschaft des Hubertustages ist aktueller denn je. Respekt vor Schöpfung und Wild muss immer wieder angemahnt werden. Die heimischen Wildtiere haben vielerorts keinen Platz mehr in unserer modernen Gesellschaft. Sie müssen oft wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen weichen und fallen Ideologien zum Opfer.Die bayerischen Jägerinnen und Jäger gehen mit Sach- und Fachverstand auf die Jagd. Sie schaffen Lebensräume, um vielen Arten vom Schmetterling bis zum Feldhasen in der ausgeräumten Feldflur noch eine Chance zu bieten. Sie bringen wertvolle und köstliche Lebensmittel auf den Teller und leisten so einen großen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft. Sie gehen mit großem Respekt vor der Schöpfung in den Revieren vor und zeigen diesen Respekt in ihrem täglichen Handeln. „Das ist die Botschaft des Hubertustages“, so Thomas Schreder, „und die ist heute aktueller denn je. In unserer heutigen zivilen Gesellschaft mit all ihren Herausforderungen und Einzelinteressen brauchen Wildtiere eine umfassende Interessensvertretung. Ziel muss es sein, eine Wildallianz zu etablieren, die den Respekt vor den Wildtieren sichert, die berechtigten Ansprüche der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt und verhindert, dass unsere heimischen Wildtiere zum Schädling herabgewürdigt werden. Nur gemeinsam mit den Waldbesitzern und den Jagdgenossen lässt sich so die gesamte Artenvielfalt in Feld, Wald und Flur sichern.“„Unsere Wildtiere nehmen einen wichtigen Platz im Ökosystem ein“, betont Thomas Schreder, Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes und Biologe: „Wald, Feld und Wild bilden eine ökologische Einheit und sind nicht voneinander zu trennen. Deshalb braucht unser heimisches Wild einen Anwalt, der die Bedürfnisse der Wildtiere kennt und sie auch verteidigt. Das sind wir Jäger.“Bei der aktuellen Novellierung des Bundesjagdgesetzes sollen gerade Bedingungen festgezurrt werden, die allein forstwirtschaftliche Interessen berücksichtigen, die Bedürfnisse der heimischen Wildtiere aber weitgehend außer Acht lassen. Zentraler Punkt soll sein, dass jede Verjüngung weitgehend ohne Schutz hochkommen muss, auch Pflanzungen aus Baumschulpflanzen oder Ansaaten. Das ist praktisch nicht umsetzbar, es sei denn, es ist ein Wald ohne Wild gewünscht!Der Bayerische Jagdverband (BJV) fordert deshalb mit Nachdruck, dass im Bundesjagdgesetz die Belange der Wildtiere umfänglich berücksichtigt werden. Thomas Schreder: „Wir dürfen ein Gesetz, das im Wesentlichen Wald ohne Wild fordert, nicht zulassen. Deshalb appelliere ich an die Politik, an die Entscheidungsträger in Berlin und in den Bundesländern: Auch die Wildtiere haben ein Überlebensrecht. Der Mensch trägt die Verantwortung, dass das so bleibt. Deshalb macht sich der Bayerische Jagdverband als anerkannter Naturschutzverband und als offizieller Vertreter der Jagd in Bayern stark für den Schutz unseres Wildes und hat dazu viele Vorschläge in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Leider steht der DJV bei diesen Forderungen nicht mehr an der Seite des BJV und hat seinen Widerstand gegen das in vielen Punkten forstwirtschaftlich ausgerichtete Bundesjagdgesetz aufgegeben.“