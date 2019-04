Ein "Medien-Oskar" für den Jagdverband!

Das Wildtiermonitoring Bayern wurde als beste Sonderpublikation ausgezeichnet

Experten der Medienbranche waren begeistert von dem spannenden Zahlenwerk, das das Vorkommen und die Entwicklung von 75 verschiedenen Tier- und Vogelarten beschreibt.

Der Bayerische Jagdverband bedankt sich für die tolle Auszeichnung

Der „Verbändereport“ und die Gesellschaft für Verbands- und Industriemarketing hat den Bayerischen Jagdverband (BJV) in Köln für seinen „Wildtiermonitoring Bayern“, Band 4, in der Kategorie „Beste Sonderpublikation“ mit dem Media V Award 2019 ausgezeichnet.Der BJV dankt der Jury für diese Wertschätzung. BJV-Präsident Prof. Dr. Jürgen Vocke: „Wir sind stolz auf diesen Erfolg, denn mit diesem umfangreichen Datenmaterial bekommen wir ein realistisches Bild über unsere Wildtiere, eine aussagekräftige Grundlage für politische Entscheidungen.“Das Wildtiermonitoring Bayern liefert verlässliche Informationen über das Vorkommen und die Bestandsentwicklung von 75 Tier- und Vogelarten in ganz Bayern, vom Alpen-Murmeltier bis zum Wolf, vom Auerhahn bis zur Wachtel. In anschaulichen Karten und Grafiken wird im Band 4 gezeigt, welche Arten schutzbedürftig sind und welche nachhaltig bejagt werden können. Die Karten zeigen auch, in welchen Landkreisen es viele Feldhasen gibt und in welchen kaum noch Hasen vorkommen.Dazu haben Fachreferenten des BJV viele tausend Daten gesammelt und aufbereitet und die Ergebnisse in detaillierten Karten und Grafiken anschaulich gemacht. Prof. Dr. Dr. Sven Herzog von der Dozentur für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden und Vorstand der Bayerischen Akademie für Jagd und Natur, hat das Wildtiermonitoring Bayern wissenschaftlich begleitet. Gerade dieser wissenschaftliche Ansatz wurde von der Jury besonders hervorgehoben.Projektleiter Dr. Joachim Reddemann, Hauptgeschäftsführer im BJV: „Ein wichtiges Ziel dieses Monitorings ist es, Jäger, Landwirte, Naturschützer und alle, denen die Natur und die Artenvielfalt am Herzen liegen, mit umfassenden Daten zu versorgen.“