.



.



Datum: Dienstag, 6. Februar 2018

Uhrzeit: 18:30

Ort: Festsaal des Paulander am Nockherberg



Der Jahresempfang des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) ist der Höhepunkt zu Jahresbeginn in München. Über 1.600 Gäste erwartet Prof. Dr. Jürgen Vocke, der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes, zum traditionellen Neujahrstreffen der bayerischen Jäger. Heuer findet das Großereignis zum ersten Mal im Paulaner am Nockherberg statt.



Vor einer malerischen Kulisse mit einem imposanten Rothirsch, dem König der Wälder, umrahmt von Falknern mit ihren faszinierenden Greifvögeln wird der rote Teppich für illustre Gäste ausgerollt. Königliche Hoheiten und Prominenz aus Adel, Diplomatie, Politik und Gesellschaft werden vom Gastgeber und der bayerischen Jagdkönigin, Lisa Müller, persönlich begrüßt. Schirmherr ist heuer CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Ehrengast der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner.



Aus der Politik haben über hundert Abgeordnete aus Europa, Bund und Land und aus allen Parteien ihr Kommen angekündigt. Die Gäste reisen an aus ganz Bayern, aus anderen Bundesländern, aus unseren EU-Nachbarländern, ja sogar aus den USA. Dabei sein ist alles. Für die wichtigen Entscheidungsträger bietet der Jahresempfang des Bayerischen Jagdverbandes eine ideale Plattform zum Meinungsaustausch.



Doch es geht nicht nur um Informationen. Die Gäste erwarten stilvolle Jagdhornklänge, kulinarische Köstlichkeiten vom Wild und ein spannendes und unterhaltsames Programm unter anderem mit den aus Funk- und Fernsehen bekannten Kabarettisten Heißmann & Rassau.



Zu diesem fulminanten Abend dürfen wir Sie als Medienvertreter ganz herzlich einladen.



Um Anmeldung bis 06. Februar, 14 Uhr wird gebeten.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers