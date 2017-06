Afrikanische Schweinepest: Erster Fall in Tschechien gemeldet

Entwicklung eines deutschlandweit einmaligen digitalen Schwarzwildmonitoring abrufbar unter www.bjvdigital.de

Errichtung von zwei „Schwarzwildübungsgattern“ Eichstätt und Aufseß zur Ausbildung von Jagdhunden

Schulung zur Verkehrssicherung bei Treib und Drückjagden und

Förderungen von Verkehrsschildersätzen

Entwicklung der BJV-Keilernadel und jüngst der BJV-Schwarzwildnadel

Etablierung eines landesweiten einmaligen Radiocäsium Messstationen Netzwerk

Seminare und Schulungen durch die Landesjagdschule zur Schwarzwildjagd

Schwarzwildsymposien zur effektiven Schwarzwildjagd

Regelmäßige Veröffentlichungen in der Jagd in Bayern

Etablierung der Wildschadensberater zusammen mit dem BBV

Alternativen zum Mais: „Energie aus Wildpflanzen“ & Förderung Bejagungsschneisen

Unterstützung der Schwarzwildberater

Versuch eine landesweite Wildschadensversicherung zu etablieren

Aus dem Osten Tschechiens wird ein Fall von Afrikanischer Schweinepest gemeldet.Laut dem internationalen Tierseuchenamt in Paris, wurde das Virus bei einem verendeten Wildschein 300 km südöstlich von Prag nachgewiesen. Wie das Virus dorthin kam, ist weiter unklar. Sicher ist aber, dass die ASP damit nur noch rund 300 Kilometer Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt ist. Der Bayerische Jagdverband rät in diesem Zusammenhang weiter an dem erfolgreichen Maßnahmenpaket zur Wildschweinbejagung festzuhalten. Zudem fordert er eine Allianz der Verantwortlichen – darunter Landwirte, Viehtransporter, Logistikunternehmen, Jagd, Politik und Gesellschaft. Gemeinsam soll eine erhöhte Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit im Bereich des Schwarzwild-Managements umgesetzt werden.BJV-Präsident Prof. Dr. Vocke: „Die Jägerschaft ist sich ihrer Mitverantwortung bewusst. Um einen Ausbruch der ASP möglichst zu verhindern, ist es notwendig zusammenzuarbeiten und umsichtig zu handeln. Daher appelliere ich auch an unsere Partner, die Landwirte, uns bei der Jagdausübung zu unterstützen.“Das Risiko einer Weiterverbreitung und einer Einschleppung in weitere Länder der Europäischen Union ist hoch: Mit Produkten aus nicht durchgegartem Fleisch (Schinken, Salami, usw.) infizierter (Wild-)Schweine und über Fahrzeuge, die aus betroffenen Regionen zurückkehren oder unhygienischen Transporten, kann das Virus weiter verbreitet werden. Besonders das (illegale) Verfüttern oder unsachgemäße Entsorgen von Speiseabfällen an Haus- oder Wildschweine stellt hierbei eine Infektionsquelle dar.Schweinehalter sind aufgerufen, besondere Vorsicht walten zu lassen und die Regeln guter Betriebshygiene unbedingt einzuhalten. Aber auch Touristen können dazu beitragen, dass die Krankheit nicht eingeschleppt wird. Für Reisende wird eine in 2014 initiierte viersprachige Plakatierung an Tankstellen, Raststätten und Autobahnparkplätzen weiter fortgeführt. Außerdem werden Transporteure von Tieren und Fleisch verstärkt auf die strikte Einhaltung der Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge sowie Saisonarbeitskräfte auf die ordnungsgemäße Entsorgung von mitgebrachten Lebensmitteln hingewiesen.Auch die Jägerschaft ist aufgefordert, ein vermehrtes Auftreten von Fallwild (Schwarzwild) der zuständigen Behörde zu melden und geeignete Proben (v. a. Blut, Lymphknoten, Milz, Lunge) amtlich untersuchen zu lassen.Der Bayerische Jagdverband appelliert daher an die Jägerinnen und Jäger, in Alarmbereitschaft zu sein und Auffälligkeiten im eigenen Revier unverzüglich dem Veterinäramt mitzuteilen.Der Bayerische Jagdverband empfiehlt, die vom BJV empfohlenen und sehr erfolgreichen Maßnahmen zur Schwarzwildjagd in Bayern weiter fortzuführen und zu intensivieren.Der Bayerische Jagdverband hat als anerkannte Vereinigung der Jägerinnen und Jäger in Bayern im Laufe der vergangenen Jahre ein Maßnahmenpaket zur erfolgreichen und intensiven Schwarzwildbejagung geschnürt. Mit Hilfe dieser Maßnahmen konnten in der vergangenen Jahren Rekordstrecken an Schwarzwild erzielt werden:Weitere Informationen finden Sie unter www.jagd-bayern.de