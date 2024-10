Mitgliederversammlung des Unternehmerverbands Handwerk RLP

Am Dienstag, 8. Oktober 2024, fand im Hotel Pistono in Dieblich an der Mosel die Herbst-Mitgliederversammlung des Unternehmerverbands Handwerk statt.



Zu Beginn haben der UVH-Vorsitzende, Johannes Lauer, sowie UVH-Geschäftsführer Andreas Unger, über die aktuelle Situation und verbandspolitische Themen berichtet. Da die Wahlen zum Vorstand anstanden, gab Johannes Lauer einen ausführlichen Rückblick auf seine bisherige Amtszeit und die Aktivitäten des UVH in den letzten drei Jahren. Dabei berichtete er u. a. über die bisherige politische Lobbyarbeit und die Aktivitäten des Handwerks bei der Bewältigung der schrecklichen Flutkatastrophe im Ahrtal und der Großregion Trier.



Ebenso erwähnte er die Parlamentarischen Empfänge des Handwerks in den Jahren 2022, 2023 und 2024, die jeweils im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz stattgefunden haben.



Die gute und vielfältige Zusammenarbeit mit der Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände (LVU) war ein weiteres Thema seines Rückblicks.



Ganz wichtig ist auch der UVH-Mitgliederservice. Neben der Einrichtung eines neuen UVH Newsletter-Systems haben auch zahlreiche Termine bei UVH-Mitgliedsverbänden stattgefunden.



Dann standen die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der bisherige Amtsinhaber Johannes Lauer vom Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks RLP wurde in seinem Amt als Vorsitzender des UVH bestätigt.



Johannes Lauer bedankte sich bei den Delegierten für die einstimmige Wahl und das damit in ihn gesetzte Vertrauen. „In den vergangenen Jahren ist es dem UVH gelungen, verschiedene handwerkspolitische Initiativen auf den Weg zu bringen. Hieran soll auch in den nächsten drei Jahren angeknüpft werden. Unser Ziel ist es, sich sowohl gegenüber der Politik als auch innerhalb der Handwerksorganisation für die Interessen der UVH-Mitgliedsverbände einzusetzen“, so Johannes Lauer.



Bei der Bewältigung der beschriebenen Aufgaben und Herausforderungen kann der neue UVH-Vorsitzende auch weiterhin auf ein starkes Vorstandsteam setzen:

Amtsinhaber Reimund Niederhöfer vom Fachverband Elektro- und Informationstechnik Hessen/Rheinland-Pfalz wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden des UVH gewählt.

Weitere vier Amtsinhaber wurden in den Vorstand gewählt:

Dagmar Groß-Mauer vom Fleischerverband Rheinland-Rheinhessen;

Frank Jonas vom Landesinnungsverband Informationstechnik RLP;

Raimund Licht vom Bäckerinnungsverband West;

Andreas Müller vom Südwestdeutschen Augenoptiker und Optometristenverband.



Der bisherige Amtsinhaber Hilmar Klein vom Verband der Bauwirtschaft RLP stand für die Wahl in den Vorstand nicht mehr zur Verfügung. Die Bauwirtschaft hatte Christian Hamburger für die Wahl nominiert, und dieser wurde durch die UVH-Mitgliederversammlung bestätigt. Die Mitglieder bedankten sich bei Hilmar Klein für die geleistete Arbeit und sein persönliches Engagement im Sinne einer starken Handwerksvertretung in RLP.



Neu in den UVH-Vorstand wurde Oliver Saling, Landesinnungsmeister des Fachverbandes SHK Rheinland-Rheinhessen, gewählt.



Neben der Verabschiedung des Haushaltsplanes standen kurze Berichte über die Ausrichtung des Gesundheitspreises des rheinland-pfälzischen Handwerks 2024 sowie die Planungen für den Parlamentarischen Empfang des Handwerks 2025 auf der Agenda.



Als Gast konnte Thomas Geisen, Spezialist im Bereich Gewerbeversicherung der Signal Iduna, mit einem Vortrag „Die neue Cyberversicherung 3.0 der Signal Iduna“ begrüßt werden.



Abschließend folgte ein Austausch mit der Politik. In diesem Jahr konnte hierzu Gordon Schnieder, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag RLP, begrüßt werden. Er hielt einen engagierten Impulsvortrag zur aktuellen wirtschaftspolitischen Lage im Bund und im Land und betonte dabei, wie wichtig es sei, dass die Politik grundsätzlich wirtschaftsfreundliche und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen schaffe. Gleichzeitig machte er deutlich, wie wichtig das Handwerk als Jobgarant und Wirtschaftsmotor für unser Land ist. Abschließend fand eine lebhafte und konstruktive Diskussionsrunde statt.

