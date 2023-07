Gute Stimmung beim Sommerfest der Berliner Dachdecker

Aufgrund der erneut verschobenen traditionellen Berliner Dachdecker-Party hatte die Landesinnung Berlin ihre Mitglieder für Freitag, den 7. Juli 2023, zu einem Sommerfest auf die Dachterrasse des Bildungszentrums eingeladen.



Bei sommerlichen Temperaturen genossen die Dachdecker, die teilweise mit Ehefrauen gekommen waren, die abendliche Stimmung auf der Dachterrasse, die zu später Stunde noch durch brennende Fackeln verstärkt wurde. Die Cafeteria des Bildungszentrums sorgte dafür, dass alle ausreichend mit gegrillten Köstlichkeiten und Salaten sowie Getränken aller Art versorgt wurden.



Für die musikalische Unterhaltung sorgten ein DJ sowie ein Pianist. Ein Zauberkünstler überraschte die Gäste an den Tischen mit tollen Tricks. Landesinnungsmeister Jörg-Dieter Mann kündigte in seiner Begrüßungsansprache an, die Dachterrasse hoch über den Dächern von Berlin-Steglitz künftig öfter für derartige Events zu nutzen. Auch sei geplant, im nächsten Jahr wieder eine große Dachdecker-Party als Megaevent zu organisieren.