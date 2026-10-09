Dachdeckerhandwerk begeistert junge Menschen im Mellowpark Berlin

Gemeinsam mit zahlreichen Berliner Innungen, Betrieben sowie der Handwerkskammer Berlin präsentierte sich auch die Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin mit einem vielfältigen Mitmachangebot für Familien, Kinder und Jugendliche. Das Motto: „Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren“. Der Mellowpark ist Europas größter Skate- und BMX-Park.Auf einer rund 200 Quadratmeter großen Aktionsfläche präsentierten die Berliner Dachdecker eindrucksvoll die Vielfalt ihres Gewerks. Unter Anleitung und motiviert von einem Team von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Innung sowie zehn engagierten Auszubildenden konnten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Tätigkeiten selbst ausprobieren und dabei erste praktische Erfahrungen sammeln.Besonders beliebt war erneut das traditionelle Schieferherzschlagen, bei dem viele Gäste ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellten oder sogar erst entdeckten. Großen Zuspruch erfuhr auch der Tattoo-Stand der Dachdecker mit kindgerechten Motiven – auch aus dem Handwerk. Als besonderes Highlight präsentierte die Landesinnung in diesem Jahr darüber hinaus das Arbeiten mit Reet, einem natürlichen Dachdeckungsmaterial. Besucherinnen und Besucher konnten sich hier einmal selbst als Reet-Dachdeckerinnen und -dachdecker ans Werk machen. Damit wurde deutlich, wie vielfältig und traditionsreich das Dachdeckerhandwerk ist und wie moderne sowie historische Techniken gleichermaßen ihren Platz im Berufsalltag haben.Der Tag des Handwerks verfolgt das Ziel, jungen Menschen die zahlreichen beruflichen Perspektiven im Handwerk näherzubringen. Mit vielen Mitmachaktionen, Workshops, Musik- und Showprogrammen bot die Veranstaltung beste Voraussetzungen, um mit den Händen Materialien im wahrsten Sinne des Wortes „zu begreifen“, die Sache selbst einmal in die Hand zu nehmen und Interesse an einer handwerklichen Ausbildung zu wecken. Fast 30 Berliner Innungen und Betriebe beteiligten sich an dem gemeinsamen Familien- und Jugendevent.„Unser Ziel ist es, jungen Menschen zu zeigen, wie spannend, abwechslungsreich und zukunftssicher das Dachdeckerhandwerk ist“, erklärte Sebastian Bobinski, Geschäftsführer der Dachdecker-Landesinnung Berlin. „Nichts überzeugt besser als das eigene Erleben und Ausprobieren. Deshalb haben wir uns besonders gefreut und waren über das große Interesse an unseren Mitmachangeboten und sind schon sehr stolz auf das Engagement unserer Auszubildenden, die authentisch von ihrem Berufsalltag berichten konnten“.Auch Landesinnungsmeister der Berliner Dachdecker, Stephan Ziemann, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung: „Der Tag des Handwerks bietet uns die ideale Möglichkeit, mit jungen Menschen und ihren Familien ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam mit den anderen Gewerken haben wir den Beweis angetreten, dass Handwerk modern, innovativ und unverzichtbar für unsere Gesellschaft ist.“Im Rahmen des „Tag des Handwerks“ testete die Dachdecker-Landesinnung eine App, die künftig die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung unterstützen soll und wichtige Berufsinformationen zum Dachdeckerhandwerk vermittelt. Das Projekt ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Felix Ising und Christoph Holtmann vom Bildungsforum Handwerk.Die Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin bedankt sich bei den beteiligten Auszubildenden, den unterstützenden Unternehmen J. Pause Dachdecker und Maurer GmbH, Dachdeckerei Mix GmbH und Weichert Dachbau GmbH sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die zum Erfolg des Tages beigetragen haben. Das große Interesse bestätigt einmal mehr, wie wichtig praxisnahe Berufsorientierung ist und welche Chancen das Handwerk der nächsten Generation bietet.