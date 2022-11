An einem besseren Klima für morgen müssen wir heute schon arbeiten

Ohne Energieeinsatz läuft nichts: Keine Bahn und kein Auto fahren, kein Smartphone geht, kein Gebäude wird beheizt. Umso wichtiger ist es, alle gegenwärtigen und zukünftigen Energieressourcen optimal zu nutzen.„Wir Dachdecker sind eines der wenigen Gewerke, die sich schon seit Jahrzehnten auf das Energiesparen und parallel dazu aufs Energieerzeugen spezialisiert haben“, erklärt Jörg-Dieter Mann, Landesinnungsmeister der Dachdecker-Landesinnung Berlin, nicht ohne Stolz. Daher sind diese beiden Bereiche auch schon lange ein fester Bestandteil bei der Ausbildung der Dachdecker.Bei der „Energievermeidung“ setzt das Dachdeckerhandwerk auf eine optimierte Gebäudehülle. Die fachgerechte Dämmung der Dachflächen kann je nach Baujahr des Hauses den Energieverbrauch bis zu einem Viertel senken. Mit dem Zusatznutzen, dass die „Raum-Klimaerwärmung“ im Sommer im Dachgeschoss spürbar reduziert wird. Ein Effekt, der übrigens auch bei einer Dachbegrünung eintritt, die zusätzlich für ein besseres Klima in den Städten sorgt – wenn sie konsequent angewendet und in den örtlichen Bauvorschriften festgeschrieben wird.Weniger bekannt ist, dass Dachdecker auch die Wärmedämmung der Fassadenflächen ausführen. Mit vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen (VHF) lassen sich die vier Wände rund ums Haus gestalten und gleichzeitig energetisch optimieren.Fast schon ein Klassiker für Dachdecker ist die Energieerzeugung auf dem Dach durch die Nutzung der Sonnenkraft. „Mit Solarthermiemodulen kann die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung messbar verbessert werden“, so Mann. „Und Photovoltaik – oder PV wie wir sagen – ist die beste Waffe gegen die steigenden Strompreise“. Je weiter der Strompreis in die Höhe klettert, desto eher rechnet sich die Investition in eine PV-Anlage zur Selbstnutzung des erzeugten Stroms mittels Speichern.Gerade in einer Zeit der hohen Inflation sollte das Geld nicht auf der Bank „entwertet“, sondern in das Energiesparen investiert werden. „10 Prozent Geldverlust durch Inflation stehen 4 Prozent Investition in Bauzinsen gegenüber“, gibt Jörg-Dieter Mann zu bedenken.Auch wenn in einigen Bereichen Materialengpässe zu verzeichnen sind und Aufträge mangels Fachkräften nicht sofort erledigt werden können, sollte die Auftragserteilung nicht auf die lange Bank geschoben werden. Billiger dürfte Energiesparen und Energieerzeugen in Zukunft kaum werden.Übrigens fühlt sich Landesinnungsmeister Mann zwar geschmeichelt, wenn er und seine Kolleginnen und Kollegen vom Dachdeckerhandwerk derzeit oft als „Klimaretter“ bezeichnet werden. „Das Klima retten können wir alle zusammen nur, wenn wir unser Verhalten ändern – und wir Dachdecker Zusatzmaßnahmen umsetzen dürfen“.Die Kontaktdaten qualifizierter Dachdeckerbetriebe gibt es bei der Dachdecker-Landesinnung Berlin und unter www.dachdeckerinnung.berlin