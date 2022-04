Wechsel des Pressesprechers bei der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg: Niklas Junkermann übernimmt Leitung der externen Kommunikation und Aufgaben des Pressesprechers

Mit Anfang April hat Niklas Junkermann die Leitung der externen Kommunikation und die Aufgaben des Pressesprechers übernommen. Der studierte Politologe arbeitete bereits in der Vergangenheit in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen politischen Feldern, zuletzt als Sprecher der Landeshauptstadt Stuttgart. Als Pressesprecher ist Niklas Junkermann somit Ansprechpartner für die Öffentlichkeit



und Politik zu Fragen rund um die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg.

Junkermann übernimmt Teile des bisherigen Aufgabenbereichs von Katina Lindmayer, die fortan die Leitung der internen Kommunikation innehat und somit für die Mitgliederkommunikation verantwortlich ist. Außerdem übernimmt sie die Rolle der stellvertretenden Pressesprecherin.