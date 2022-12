Umweltfreundlich zum Seminar: Landesapothekerkammer Baden-Württemberg übernimmt Baumpatenschaften

Im Rahmen der Initiative fit4future beteiligt sich die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg ab 2023 an der Spendenaktion „Zukunft schenken – Bäume pflanzen“

Die Folgen des menschengemachten Klimawandels treten immer offener zutage. Besonders deutlich wird das am Wald- und Bäumesterben. Mittlerweile sind nicht einmal mehr ein Drittel der Bäume in Deutschland in einem unbedenklichen Zustand. Ab 2023 beteiligt sich die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg (LAK BW) daher an der Spendenaktion „Zukunft schenken – Bäume pflanzen“ der Initiative fit4future in Zusammenarbeit mit Hitradio antenne1 und dem Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.



Für jede:n Teilnehmer:in, die:der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu einer Fort- oder Weiterbildungsveranstaltung der LAK BW kommt, übernimmt die Kammer die Patenschaft für einen Baum. Die LAK BW setzt damit gezielt Anreize für eine klimafreundliche Anreise zu ihren Seminaren.



Unter Schirmherrschaft des baden-württembergischen Forstministers Peter Hauk werden die Bäume sodann in den Landkreisen Reutlingen, Waldshut, Freudenstadt, Hohenlohe, Esslingen, Rottweil und im Rems-Murr-Kreis gepflanzt. Seit Beginn der Spendenaktion im November 2020 sind auf diese Weise schon rund 140.000 Baumpatenschaften zustande gekommen.



Silke Laubscher, Vizepräsidentin der LAK BW, betont den hohen Stellenwert der Aktion für die LAK: „Als einer der größten Anbieter pharmazeutischer Fort- und Weiterbildungen Baden-Württembergs tragen wir eine besondere Verantwortung. Getreu dem Motto „Umweltfreundlich zum Seminar“ leisten wir durch die Patenschaften einen kleinen Beitrag zur Klimaneutralität bis 2045.“



Neben der Teilnahme an der Spendenaktion hat die LAK BW einen beträchtlichen Teil ihrer Fort- und Weiterbildungen in den virtuellen Raum verlegt. Die Kammer verzichtet damit nicht nur konsequent auf Papier für die Skripte, sondern vermeidet auch sämtliche An- und Abreisewege der Teilnehmer:innen. Nichtsdestotrotz spielen Präsenzveranstaltungen, insbesondere bei Workshops zur Arzneimittelherstellung oder zu Anwendung von Inhalativa, weiterhin eine wichtige Rolle.