Neue Pressesprecherin der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg

Seit dem 01. September ist Mirjam Taufenbach die neue Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. Sie verantwortet zukünftig die interne und externe Kommunikation, die Pressearbeit sowie die politische Lobbyarbeit. Sie ist somit die Ansprechpartnerin für Öffentlichkeit und Politik bei Fragen rund um die Landesapothekerkammer.



Taufenbach hat Politik- und Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeitete zuvor als Pressesprecherin der Jungen Union Deutschlands. Außerdem bringt sie journalistische Kenntnisse durch ihre vorherige Tätigkeit als Redakteurin der WELT mit.



Die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg ist die Berufsvertretung der mehr als 13.000 Apothekerinnen und Apotheker im Land, die sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in Krankenhäusern, in der Industrie, in der Verwaltung, in der Bundeswehr sowie in Forschung und Lehre tätig sind. Die Apothekerkammer setzt sich für die Erhaltung des Apothekerberufs als freier Heilberuf sowie die kontinuierliche Optimierung der Arzneimittelversorgung über die Apotheken ein.

(lifePR) (