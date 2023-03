Mit der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg zurück zu den Wurzeln!

Die Geschichte der Arzneimittel ist mit den Ursprüngen der Menschheitsgeschichte eng verknüpft. Die ersten Medikamente waren größtenteils Pflanzen und Heilkräuter . Der Ursprung des Apothekerberufs liegt damit in der Pflanzenheilkunde.Und genau dort setzt die Landesapothekerkammer, mit ihrem Apothekergarten auf der Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim, an.Wie schon auf der BUGA in Heilbronn 2019 können die Besucher:innen auch in Mannheim erfahren, wie aus einer Heilpflanze ein Arzneimittel wird und welche Pflanzen gegen welche Beschwerden helfen können. Mit dem Garten soll die Bedeutung von Heilpflanzen in der Pharmazie hervorgehoben werden und in diesem Zusammenhang auch die Vielfalt des Apothekenberufs in Szene gesetzt werden.Das Besondere ist, dass Besucher:innen unter fachkundiger Anleitung eine eigene Teemischung im Apothekergarten herstellen können. Dreh- und Angelpunkt ist deshalb ein „Experimentiertisch“ im Zentrum des Gartens. Rundherum sind die Arzneipflanzen nach Anwendungsgebieten sortiert. „Wieviel Potenzial in einer Pflanze steckt und welche medizinische Bedeutung diese für uns Menschen hat, das können die Besucher in unserem Apothekergarten erfahren“, erklärt Dr. Martin Braun, Präsident der LAK BW.Und nicht nur das: An den Wochenenden und Feiertagen wird es von den betreuenden Apotheker:innen Führungen und kleinere Workshops im Heilpflanzengarten geben.„Dieser Garten ist etwas ganz Besonderes und er lebt vom Engagement der gesamten Apothekerschaft“, verdeutlicht Braun. „Ich bin wirklich dankbar über so viel Einsatz!“Und bei diesem Einsatz geht es auch darum, die jungen Besucher besonders anzusprechen. Denn der Fachkräftemangel ist in den pharmazeutischen Berufen deutlich spürbar. Dieser Entwicklung würde der Präsident der LAK gern entgegenwirken: „Uns ist es ein großes Anliegen, Nachwuchs für diesen facettenreichen Beruf zu gewinnen“, erklärt Braun und verweist auf die besondere Bedeutung: „Wir Apotheker sind Heilberufler und in der engen Zusammenarbeit mit den anderen Heilberufen bilden wir alle gemeinsam ein unverzichtbares Team.“ Eine Verantwortung, die in seinen Augen generationsübergreifend weitergegeben werden muss, wie das Wissen über die heilenden Kräuter und Pflanzen, aus denen letztlich Arzneimittel wurden.Alle Informationen zum Apothekergarten auf der BUGA gibt es auf der Homepage der LAK: www.lak-bw.de/buga . Und auf www.karriere-auf-rezept.de gibt es alles Wissenswerte über die pharmazeutischen Berufe und den Job der Apotheke.