Die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg impft gegen Covid-19 - Erfolgreicher Impftag mit rund 100 Impfungen in der Geschäftsstelle der LAK BW

Am 20. Dezember startete die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg eine Impfaktion für die Mitarbeiter:innen und deren Angehö- rige und Freunde, sowie für die Mitarbeiter:innen der im Gebäude der Villastraße 1 in Stuttgart ansässigen Unternehmen.



Der Seminarraum in der Geschäftsstelle der LAK BW verwandelte sich in Kürze in ein Pop-up-Impfzentrum der Firma ViaMed aus Stuttgart. Der Inhaber des Unternehmens und leitende Arzt Dr. med. Thorsten Pilgrim und sein Team verabreichten Dank ihrer perfekten Organisation während dieser Impfaktion ca. 100 Impfungen, darunter sowohl Erst-, Zweit-, als auch Auffrischungsimpfungen. Alle Teilnehmer:innen erhielten nach der Impfung sogar das digitale Impfzertifikat unmittelbar vor Ort.



"Ich freue mich über diese gelungene Aktion für unsere Mitarbeiter:innen und deren Angehörige und Freunde sowie für die Teams unserer ansässigen Unternehmen hier in der Villastraße 1" erklärt Dr. Karsten Diers, Geschäftsführer der LAK BW.



Das Angebot wurde gern angenommen und die Rückmeldungen, die wir zur Impfaktion erhalten haben, waren durchweg positiv", so Diers weiter. "Unser herzlicher Dank gilt Herrn Dr. Pilgrim und seinem Team, dass sie diese Aktion bei uns im Haus möglich gemacht haben."