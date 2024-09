Rush Hour auf der Hanauer Landstraße: Wir sind dabei

Vom 03. – 22. September veranstaltet die Heussenstamm-Stiftung ein Kulturfestival entlang der Hanauer Landstraße. Titel des Festivals: Rush Hour. Zahlreiche Kunstschaffende wurden unter diesem Motto eingeladen, sich mit der belebten Hanauer Landstraße künstlerisch auseinanderzusetzen und neue Perspektiven zu entwickeln. Die entstandenen künstlerischen Arbeiten, sowie Performances, musikalische Interventionen, Lesungen, Filme und ein breites Führungsprogramm sind entlang und rund um die Hanauer Landstraße an ungewöhnlichen Orten sowie im öffentlichen Raum zu entdecken.



„Ich freue mich, dass auch wir unsere Räumlichkeiten für das Kulturfestival mit einer Arbeit der Künstlerin Toni Wombacher zur Verfügung stellen dürfen“, sagt Präsidiumsmitglied der Landesärztekammer Hessen Dr. med. Peter Zürner. „Wie ich gehört habe, freuen sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die kulturelle Abwechslung in der Mittagspause.“



Hinter der gläsernen Fassade im Foyer der Landesärztekammer Hessen wird die in Aschaffenburg geborene Toni Wombacher ihre erste Animation zur Schau stellen. Die Animation hebt sich ab von bisherigen Werken der konzeptionell arbeitenden Künstlerin.



Die Strichanimation „Still Dreaming“ soll Passantinnen und Passanten aus ihrer möglicherweise hektischen Routine reißen und an Ruhe, die Natur und das Wochenende erinnern. Gezeigt werden Szenen völliger Freiheit, Entspannung und Muße.

